En vídeo | Brutal agresión a una anciana en un bar de Rentería (Guipúzcoa)

Los vecinos aseguran que se trata de un joven con problemas mentales y piden que le ingresen en un centro

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La cámara de seguridad de un bar de Rentería (Guipúzcoa) ha grabado la brutal agresión sufrida por una mujer de avanzada edad. Un joven de 32 años, de nacionalidad marroquí y con patologías mentales según los vecinos, espera junto a la barra del bar hasta que ve a la mujer entrar en la agrede brutalmente.

Las impactantes imágenes muestran como un joven le da dos puñetazos a una anciana y la deja tirada en el suelo. Una situación que los vecinos aseguran que es habitual en el municipio de Rentería (Guipúzcoa). Javier, uno de ellos pide que se tomen medidas: “Este barrio tiene un imán para los bestias, los locos, para gente que no hace nada y hace que no podamos vivir las personas que solo queremos trabajar”.

José María Fernández, reportero de ‘En boca de todos’, ha explicado que el dueño del local no ha podido hablar a cámara porque está muy asustado. Aseguran que es un joven que tiene problemas mentales y que no es un tema de racismo: “Ese chaval lleva aquí dese los 14 años, ha estado en los centros de menores, ha tenido problemas mentales, ha estado en psiquiátricos y ahora que es mayor nadie se hace responsable de él. Tiene 32 años y se le ha ido la mente por completo… No es nuestro problema, tiene que actuar la justicia y los servicios sociales”.

Aseguran que la mujer agredida ya tuvo un altercado anterior con el joven y que la advirtió de que la iba a agredir. Además, han explicado que también ha tenido problemas con otros vecinos. Reduán, tiene una peluquería y cree que va a tener que cerrar debido a la violencia que se vive en la zona: “Ha pedido una orden de alojamiento contra el agresor de la anciana, pero nadie le ha hecho ni caso… No solo él, vienen borrachos, gentuza… Es un problema de salud mental, tendrá que haber un centro para ellos… No es un problema de inmigrantes, es una persona que ha coincidido en que es marroquí”.

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