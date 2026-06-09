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Sucesos

El heladero del terror: rocía con ácido a los clientes de una terraza en Alcázar de San Juan (Ciudad Real)

El heladero del terror: rocía con ácido a los clientes de una terraza en Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
Vecinos y testigos del suceso, en directo en 'En boca de todos'. cuatro.com
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Un heladero de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) ha sido detenido por arrojar ácido contra un matrimonio del negocio de al lado y varios clientes de su terraza. Uno de los afectados se encuentra en la UCI con el 85% del cuerpo quemado y los vecinos aseguran que es un expolicía con carácter agresivo.

Según relatan los testigos del suceso, el heladero de 44 años y exagente de la autoridad tuvo una discusión con la cocinera del negocio colindante, su pareja y también trabajador fue a ver qué sucedía, tuvieron un enfrentamiento y el heladero entró en su negocio, cogió una botella de ácido y comenzó a rociar a los presentes. La mujer tiene un 40% del cuerpo quemado y su pareja se encuentra en estado grave con un 85% del cuerpo afectado.

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A Eustaquio, un vecino de Alcázar de San Juan que estaba tomando algo en la terraza, le quemaron la bicicleta y a su amigo el quemaron por detrás: “Fue horroroso, esto no se puede aguantar… Iba llorando y chorreando de sangre, daba lástima… Le llegó a la bicicleta, que está hecha una pena, a ver quién lo paga…”.

José Antonio, otro vecino y testigo, asegura que el empresario lleva 10 años en el barrio y le hace la vida imposible a todo el mundo: “Se mete mucho con los clientes de la otra terraza, te coge de la mano para que vayas a tomar café a su negocio, se mete con las chiquitas que tienen perros… Fue policía en su tiempo y parece que le echaron del cuerpo. Para mí es un delincuente… Al parecer, el marido de la cocinera fue a ver por qué se estaba metiendo con su mujer, le dio un puñetazo y él sacó el ácido…”. No le define como una persona con una enfermedad mental, pero sí con una actitud agresiva: “No tira a eso, pero ahí le entras…”.

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