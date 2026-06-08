Ana, la vecina denunciante, lleva un año reclamando que se tomen medidas ante el acoso al que le somete el alcalde de la localidad

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Un año después de que varias vecinas del pueblo denunciaran el comportamiento acosador del alcalde de Ibarguren (Álava), asegurando que les ponía excrementos ode animal en sus puertas, una vecina de la localidad le ha denunciado por acoso sexual y tocamientos.

Ana Gullo, reportera de ‘En boca de todos’, se ha desplazado hasta la localidad vasca para conocer el testimonio de Ana, la vecina que le ha demandado y que asegura vivir una situación insostenible, y el del propio alcalde, quién niega lo sucedido y parece mostrarse extrañado ante la acusación.

Nerviosa e indignada, Ana, la vecina agredida, asegura que el alcalde quiere echarla del pueblo y que ya no sabe qué más hacer: “Me siento muy mal porque estoy va a peor… Quiere hacerme la vida imposible para que me marche del pueblo… Siempre entrando en mi propiedad. Vino aquí y le dije que no me grabara, se acercó me tocó y me dijo: ‘Qué buenas las tienes’ y me quedé… Me dejó sin palabras, le solté un ‘Te voy a denunciar’ y al día siguiente le denuncié… No se puede vivir así, el 17 de diciembre y disparando balines a la gente, baja con el coche a toda velocidad para atropellarme a mí a los perros…”.

Jesús Martínez Urra, alcalde de la localidad desde 2005, ha negado ante las cámaras de ‘En boca de todo’ lo sucedido, pero son varias las imágenes en las dos vecinas, de las 16 que viven en la localidad, muestran su rivalidad con ellas. Una situación que ya denunciaron hace un año en nuestro programa.

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