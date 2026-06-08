El resto de los hijos acampa en la vivienda para pedir que se busquen los restos óseos de su hermano

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33 años después de la desaparición de Juan, su madre y su hermana confiesan que acabaron con su vida tras una discusión con su padre, le descuartizaron y enterraron en su corral en Denia (Alicante). Ahora, el resto de los hermanos y sus primos piden que se busquen los restos óseos del desaparecido para poderle enterrar y descansar.

Consciente de que el caso ya había prescrito, Antonia, la madre de Juan, ha reconocido a sus hijos que habían sido ellos los que habían acabado con la vida del desaparecido hace 33 años, algo que les llevaba a no denunciar su desaparición. Asegura que tras una discusión con su marido por un tema de drogas, le clava un destornillador por la espalda, su marido le remata con una piedra y con ayuda de su hija y su yerno, descuartizan el cuerpo y lo entierran en el corral.

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Hasta el momento ha encontrado los restos óseos de una pierna, pero sus primos y hermanos piden justicia, han acampado en la zona y piden que se tomen medidas para recuperar los restos óseos y poder enterrarlo.

Rota de dolor, su hija Isabel ha asegurado que no ha sentido que tengan remordimientos por el asesinato: “Lo dice ahora porque sabe que ya no le van a castigar… Remordimiento no tienen ninguno de los que lo han hecho… Lo confiesan porque los hermanos y la familia somos los que hemos insistido. No han tenido más remedio que contarlo… No han dado una explicación, son unos asesinos, no tienen corazón… Lo ha reconocido mi madre, a mi madre no le miro ni a la cara, la asesina…”.

Santi, otro de los hermanos, se ha roto por completo al hablar de su infancia y de un dolor insoportable: “Tenía miedo de llegar a la locura, es un dolor muy grande”. Asegura que nunca les han tratado bien: “Íbamos detrás de una pequeña caricia que nunca hemos tenido”.

Isabel ha reconocido que su padre tenía problemas con las drogas: “Pastillas y cocaína”, pero que nunca ha visto a su madre drogarse. Piden ayuda para recuperar los restos de su hermano: “Solo quiero sacar a mi hermano de ahí y darle paz”.

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Ignacio Cabanes, periodista de ‘Las Provincias’, ha conectado en directo con Nacho Abad para explicar los detalles del suceso. Asegura que parecía que Antonia había decidido declarar para marcharse tranquila y poder velar el cuerpo de su hijo. Además, parece que, aunque en un primer momento asegura que participó en el asesinato, luego lo niega y le echa toda la culpa a su marido, fallecido, su hija Mari Luz y su marido, Manuel ‘El calzonazos’.

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