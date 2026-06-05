Nacho Abad responde a Ramón Espinar por decir que va contra el presidente del Gobierno: "Estoy hasta los..."

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El politólogo Ramón Espinar visita el plató de 'En boca de todos' para analizar la actualidad política cuando comenta que le parece una barbaridad que algunos de sus compañeros del programa digan que "vivimos en una dictadura socialista en España": "Me parece una estupidez". Además, aprovecha para decir que las televisiones van en contra del Gobierno y Nacho Abad aclara sus palabras del día anterior.

Ramón Espinar considera que, el hecho de que Nacho Abad le pidiera el jueves a Pablo Fernández que exigiera la dimisión de Pedro Sánchez es "ir en contra del Presidente del Gobierno": "Es legítimo, pero es evidente que lo estás y hay que ser honesto. Tú estás en contra del Gobierno y es legítimo, a mí me parece bien", son parte de sus palabras. En este punto, el presentador de 'En boca de todos' toma la palabra para explicarse.

Nacho Abad: "Si tú me garantizas que no Podemos no va a robar un euro, yo voto a Podemos"

"¿Puedes leer mi mente? ¿Tienes esa capacidad?", le pregunta Nacho Abad a Ramón Espinar. "Yo estoy en contra de la corrupción. Te prometo por Dios que si Pedro Sánchez estuviese haciendo una política honesta, yo estaría a favor que cualquier gobierno, de la ideología que sea", añade Nacho Abad.

"Si mañana Podemos, me garantizas tú, que gobierna este país, y mira que me pueden tocar las narices las políticas de Podemos, pero si tú me garantizas que no van a robar un euro, prometo mi voto a Podemos. Si me garantizas que VOX no va a robar un euro, prometo mi voto a VOX", continua diciendo el presentador.

"Llegamos a un punto de la democracia que si nos ponemos a retrotraernos, ha habido casos de corrupción y de cloacas durante toda la democracia y estoy hasta los huevos... estoy hasta los huevos. Déjame decirte que yo no estoy en contra del Gobierno", remata Nacho Abad.