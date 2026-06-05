Olaya Salardón (Asoc. Guardias Civiles), se pronuncia sobre el comunicado de la Guardia Civil

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Continúa el escándalo por las supuestas reuniones que habrían mantenido Leire Díez y Mercedes González, directora de la Guardia Civil. El ministro Fernando Grande-Marlaska llegó a negar tales encuentros, aunque ahora hay un baile de afirmaciones y rectificaciones. De hecho, hay un comunicado por parte de la Guardia Civil al respecto admitiendo que hubo estas reuniones, aunque no se habló de nada importante. ¿Por qué se ha negado entonces la existencia de estas reuniones?

'En boca de todos' habla en directo con Olaya Salardón, portavoz de la Asociación de Guardias Civiles, que se pronuncia al respecto y habla de cierto sentimiento de "estupefacción" con todo 'el caso Leire'. "Estas explicaciones no nos sirven para aclarar qué sucedió en estas reuniones". Cree que es normal que existan estas reuniones, pero lamenta que "para hablar de derechos no tenemos esas suerte".

"Ningún cargo público debería faltar a la verdad"

¿Quién miente entonces: Leire, Mercedes, Marlaska? "En el comunicado dice que esas reuniones sí existieron. Puede que ella le mintiese al ministro y él ahora esté mintiendo. Si están faltando a la verdad en este sentido, creemos que alguien que representa a un organismo público deberían depurarse responsabilidades en este sentido. Ningún cargo publico debería salir a faltar a la verdad".

¿Deben, por tanto, dimitir? "Si al final se concluye que se ha podido interponer cualquier traba en el normal funcionamiento de la Guardia Civil, deberían depurarse responsabilidades. En la Guardia Civil no se admiten ese tipo de afirmaciones, entonces a los mayores dirigentes no se le debería permitir tampoco", es parte de la reflexión de Olaya al respecto. La entrevista completa, en el vídeo.