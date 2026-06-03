Leire Díez niega haber recibido órdenes de Cerdán: “A mí no me han ordenado absolutamente nada”

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La publicación del sumario del ‘caso Leire Díez’ ha arrojado nuevos detalles sobre la investigación que dirige el juez Pedraz. El documento sugiere la existencia de una posible estructura jerárquica dentro del entorno político, en la que Díez habría actuado bajo supuestas indicaciones de altos cargos del PSOE, entre ellos Santos Cerdán.

‘En boca de todos’ ha podido hablar con Leire Díez, quien solicita la anulación del registro en la sede de Ferraz, al considerar que la UCO se basa en sus mensajes. “Me da igual que entren en Ferraz, lo que me importa es que cuando se hace un registro por una causa concreta, con un rango temporal determinado, el propio juzgado debe hacer un expurgo para que no se utilice información que no forma parte de esa causa. Usar ese material para otras investigaciones no está bien”.

Leire Diez: "Como tienen mi teléfono, estoy deseando que miren si tengo algún contacto de algún fiscal"

Tras la publicación del sumario, Nacho Abad le ha preguntado si mantenía algún contacto en la fiscalía general. Díez ha respondido con contundencia: “Como tienen mi teléfono, estoy deseando que miren si tengo algún contacto de algún fiscal. No voy a dar explicaciones sobre con quién me reúno”. También ha negado controlar a la directora de la Guardia Civil, como se ha publicado en algunos medios: “La controlaba tanto que la UCO me detuvo… venga, por favor, un poquito más de seriedad”.

Sobre la petición del PP para que comparezca en el Senado, Díez ha asegurado que acudirá, aunque con matices: “Iré y, como la causa está judicializada, veré qué tengo que decir y qué no. Si el PP cree que esta es la mejor forma de hacer política, utilizando el Senado para una causa paralela, allá ellos. Yo no voy a participar en esta cacería”.

Por último, el sumario apunta a que Leire Díez habría actuado como una subordinada bajo órdenes de Santos Cerdán, algo que ella niega rotundamente: “A mí no me ha ordenado absolutamente nada, pero no voy a hablar de nada de todo esto”.