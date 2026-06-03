La expresidenta andaluza reclama al partido que actúe para “despejar dudas”

Todos los programas completos de 'En boca de todos', en Mediaset Infinity

Compartir







Emiliano García-Page ha comparecido ante los medios, donde ha repasado la actualidad política y ha tenido duras palabras contra Leire Díez, a quien ha definido como “corrupta, tonta y torpe”. Además, ha asegurado que el PSOE debería querellarse contra ella.

Leticia Santos, reportera de ‘En boca de todos’, le ha señalado que más que socialista parece el líder de la oposición, a lo que García-Page ha respondido de forma tajante: “Yo no soy líder de nada”.

Por su parte, Nacho Abad ha preguntado a Susana Díaz por las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha: “Que yo sepa, no. Ha dicho la verdad: no es líder de nada”. Además, ha añadido que coincide con parte de su discurso: “Sí ha comentado algo que nosotros hemos hablado estos días: la necesidad del PSOE de querellarse para despejar dudas”.

Susana Díaz: "Si llegamos a un punto en el que los privilegios condicionan la legislatura, es evidente que se convierte en un calvario"

En este sentido, Díaz ha insistido en que el partido debería emprender acciones legales contra Leire Díez: “Si se levanta el secreto de sumario de este ‘cutrerío’ que estamos presenciando, y ya que no nos hemos querellado hasta ahora, esta es la oportunidad. Con toda la información que aparezca en ese sumario, el PSOE tiene que mover ficha, actuar, despejar dudas y querellarse contra todas las personas que, en nombre del PSOE, hayan pretendido atacar el Estado de derecho”.

Por otro lado, también ha valorado la situación política actual, asegurando que la legislatura de Pedro Sánchez atraviesa un momento complicado: “Yo no estoy a favor de la ordinalidad porque creo que se debe gobernar para todo el país garantizando la igualdad. Si llegamos a un punto en el que los privilegios condicionan la legislatura, es evidente que se convierte en un calvario”.