El exministro cree que a ambas formaciones les conviene un gobierno débil para aumentar su capacidad de influencia

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Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno de España, cree que tanto el PNV como Junts "se suicidarían" si apoyan a Feijóo en una moción de censura.

José Manuel García-Margallo, en 'En boca de todos', explica el motivo por el que no cree que el PNV y Junts apoyen una moción de censura propuesta por el PP: "Yo creo que ni PNV ni Junts van a votar una moción de censura para embestir presidente a Alberto Núñez Feijóo, el fantasma del gobierno de coalición con Vox es un obstáculo a mi juicio muy difícil de salvar. A mi me encantaría que esa moción de censura se presentase y que cuanto antes tuviésemos un cambio de gobierno encabezado por Alberto Núñez Feijóo".

Además, explica que para estos dos partidos es mejor que el PSOE siga en el Gobierno: "No creo que Sánchez doble en ningún caso, pase lo que pase, y no creo que PNV y Junts puedan también doblar porque están en el mejor de los mundos, cuanto más débil sea el gobierno más cara será la factura que le pasen por el apoyo y cuanto el apoyo sea más doloroso y menos difícil de explicar más caro será el precio, ese es el problema".

Margallo: "La situación es absolutamente insostenible, que el gobierno está cercado y obsesionado con la corrupción"

Margallo comenta cuál es el problema de los apoyos: "Todo el problema de los apoyos es el precio. No creo en la plurinacionalidad creo en lo que dice la constitución. La soberanía es única".

Por último, analiza la situación actual del Gobierno: "La situación es absolutamente insostenible, que el gobierno está cercado y obsesionado con la corrupción. La legislatura está terminada, que el gobierno está paralizado y que el poder judicial esta bajo asedio, y eso tiene un precio enorme para la sociedad".