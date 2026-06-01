Cristina Montalvo 01 JUN 2026 - 15:34h.

Desde hoy, decaen algunas de las ayudas fiscales que el Gobierno aprobó para mitigar los efectos económicos de la guerra de Irán.

El IVA de la electricidad, que se rebajó al 10% a finales de marzo, vuelve al 21%, igual que el del gas, leña y pellets

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Y desde hoy, decaen algunas de las ayudas fiscales que el Gobierno aprobó para mitigar los efectos económicos de la guerra de Irán. El IVA de la electricidad, que se rebajó al 10% a finales de marzo, vuelve al 21%, igual que el del gas, leña y pellets. Y se recupera también integramente el Impuesto Especial a la electricdad, de nuevo en el 5,1% después de un par de meses en el mínimo del 0,5%.

El Gobiero había fijado unos niveles de precios respecto a los del pasado año para ir monitorizando su evolución y no sólo no los han superado en abril, sino que tanto el gas como la luz bajaron y lo hicieron gracias a esas rebajas fiscales.

Eso sí, los precios de gasoil y gasolina siguen siendo más altos que antes dell conflicto, así que las ayudas continuan todo este mes. También se mantienen las ayudas a agricultores y transportistas, y sobre el refuerzo del bono social eléctrico está por ver qué pasa a partir del día 30, cuando finaliza la vigencia de todo este escudo. Si se retira todo, la inflación puede subir significativamente.

A pesar de las ayudas a los consumidores, en el mercado mayorista la luz ha sido más cara en abril y mayo que en los años anteriores. Además en junio suele subir porque hay más demanda, por el aire acondicionado y porque normalmente hay menos eólica. A esos precios, habrá que sumar el IVA del 21%. Se estima que encarecerá el recibo de la luz en un 15%, entre 5 y 10 euros al mes, dependiendo del contrato..