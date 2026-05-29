Las hipotecas subirán 60 euros al mes y los salarios aumentan, pero menos que la inflación

Cristina Montalvo 29 MAY 2026 - 15:15h.

Los precios resisten en mayo a tres días de que expiren las ayudas del Gobierno para el gas y la luz.

Ayudas automáticas en la factura: así funcionan los descuentos que ya se aplican sin solicitarlos

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Los precios resisten en mayo a tres días de que expiren las ayudas del Gobierno para el gas y la luz. El IPC adelantado se mantiene estable por segundo mes consecutivo: en el 3,2%, mientras la inflación subyacente, que excluye alimentos no elaborados y energía, vuelve a subir ligeramente hasta el 2,9%. Todo mientras los carburantes continúan al alza por la guerra de Irán. Esas presiones inflacionistas provocadas por la guerra no llegan, de momento, a la cesta de la compra.

Los alimentos, de hecho, están contribuyendo a moderar la subida del IPC al contario de lo que sucedió en la crisis de la guerra de Ucrania. De hecho, la evolución de los alimentos frescos está en bajada y en el mismo nivel que la inflación general. Los alimentos elaborados también se encuentran contenidos.

¿Quiere decir esto que no habrá impacto de la guerra en el mercado? No, lo que ocurre es que las medidas han ayudado a frenar los costes energéticos de producción y la subida relacionada con los problemas de los fertilizantes los veremos dentro de unos meses, posiblemente, tras el verano.

Lo que sí vemos ya es el impacto en las hipotecas. El euribor ha seguido subiendo en mayo y cierra el mes en el 2,8%. Está anticipando una subida de tipos de interés, que podría acometer el BCE en apenas dos semanas. Hay voces dentro del banco que la dan por segura, pero no está claro porque podría dañar el crecimiento económico. En cualquier caso, esta subida del euribor va a encarececr una hipoteca media a tipo variable en unos 60 euros al mes.

Y este hecho se produce cuando los salarios empiezan a perder poder adquisitivo porque suben menos que la inflación. Los negociados en convenio están subiendo este año por debajo del 3%. El BCE ha explicado que los consumidores afrontan este episodio con una doble cicatriz por las crisis recientes anteriores y esto provoca que estén muy pendientes de los precios, sean muy sensibles a sus variaciones, hasta el punto de que puedan cambiar rápidamente su comportamiento y repercutir en el crecimiento económico.