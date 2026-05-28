Lidia Camón 28 MAY 2026 - 18:33h.

En España, el 45% de la población querría trabajar más horas porque necesita mejorar su sueldo.

Curiosamente en Países Bajos es donde más jornadas hay a tiempo parcial y sólo el 2,2% de su población querría trabajar más.

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Los españoles trabajamos más horas a la semana que los alemanes o que los holandeses. O por lo menos pasamos más horas en el trabajo. Adiós a ese mito de la vagancia y las siestas.

Según Eurostat, los españoles trabajamos 36,3 horas a la semana. Es media hora más que la media de la UE, dos horas y media más que daneses y alemanes y 4 horas y media más que los neerlandeses.

Curiosamente, en Países Bajos es donde más jornadas hay a tiempo parcial y sólo el 2,2% de su población querría trabajar más horas. La eligen porque los sueldos dan de sobra para vivir bien.

Sin embargo, aquí en España, el 45% de la población querría trabajar más horas porque necesita mejorar su sueldo.