¿Cómo está afectando la guerra de Irán en los precios del carburante y los alimentos?

Cristina Montalvo 25 MAY 2026 - 15:28h.

Los indicios de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán ha hecho caer los precios del petróleo.

El FMI apuesta por la llegada de inmigrantes a España y pone deberes en vivienda, pensiones y fiscalidad

Compartir







Los indicios de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán ha hecho caer los precios del petróleo. Cayeron con las primeras noticias de este posbible acuerdo y siguen haciéndolo hoy, casi un 6% baja el barril de crudo Brent, que se sitúa por debajo de los 100 dolares, concretamente en los 97 por barril. Es el nivel más bajo es más de un mes. Las esperanzas de acuerdo y de que se reabra el Estrecho de Ormuz están abaratando también el gas y haciendo subir las bolsas. El Nikkei hoy ha marcado nuevo máximo y las europeas están todas en verde.

A pesar de estas señales positivas, siguen preocupando los efectos de la guerra. Porque no sería la primera vez que se esas señales se quedaran solo en eso y porque los efectos en matería energética, comercial y de producción alimentaria se van a mantener, incluso cuando acabe el confllicto. Habrá que ver qué pasa con las medidas de apoyo que se aprobaron al inicio de la guerra, pero que finalizan en junio.Algunas lo hacen antes como el IVA de la luz y el gas que vuelve a sus niveles este lunes.

En principio las rebajas fiscales se mantienen el mes que viene, pero incluso con ellas, seguimos pagando los carburantes más caros que antes de la guerra, sobre todo el diésel, un 17% más caro. La cuestión es que muchos organismos dicen que habría que retirar las ayudas porque distorsionan las señales de precios para los consumidores, porque los Estados tras varias crisis tiene poco margen y porque es dificil retirarlas cuando los consumidores se han acostrumbrado.