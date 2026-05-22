El FMI apuesta por la llegada de inmigrantes a España y pone deberes en vivienda, pensiones y fiscalidad

Cristina Montalvo 22 MAY 2026 - 15:17h.

El FMI alerta de la escasez de vivienda y pide reformar las pensiones y aplaude la llegada de inmigrantes

Las claves del Plan Estatal de Vivienda en un mercado ya imposible: las ventas caen ante los precios inasumibles

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El FMI en su informe sobre España alerta de que una menor llegada de inmigrantes podría reducir el crecimiento económico. Los riesgos a medio plazo para el avance de la economía pasan por una menor llegada de inmigrantes y un mayor envejecimiento de la población.

En el corto, el FMI destaca que el crecimiento ha sido fuerte y seguirá siendo sólido a pesar de la guerra de Oriente Medio, pero dice que hay que aprovecharlo para mejorar más y más rápido las cuentas públicas, tener más colchón para afrontar los gastos futuros relacionados con el envejecimiento de la población.

Así que recomienda, entre otras medidas, estudiar una mayor reforma del sistema de pensiones, eliminar las medidas de apoyo energético, salvo que la situación, sea de mayor gravedad, y en cualquier caso deberían ir a un público limitado. Y ojo, que el FMI también alerta sobre la crisis provocada por la falta de vivienda.

El FMI pude una menor buriocracia para sacar adelante desarrollos urbanos y permisos de construcción. Advierte de que se están viendo las primeras señales de que están relajando los estándares de los préstamos.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha destacado el sólido desempeño de la economía española a pesar del impacto de la guerra de Oriente Próximo y ha insistido en que el Gobierno aproveche esta situación para acometer una consolidación fiscal más rápida y la armonización de los tipos del IVA, además de impulsar la oferta de viviendas mediante la reducción de la burocracia ante el deterioro de la asequibilidad de las casas.

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"A pesar del impacto de la guerra, se prevé que el crecimiento se mantenga sólido en un 2,1% en 2026 gracias a la aún fuerte demanda interna", señala el FMI tras concluir la consulta de su directorio ejecutivo sobre el informe 'Artículo IV' de España, añadiendo que la expansión del PIB se moderará al 1,8% los dos años siguientes, a medida que se intensifiquen los desafíos demográficos.

De su lado, si bien la elevada proporción de energías renovables en la matriz energética del país está mitigando el impacto inflacionario del aumento de los precios del gas, se prevé que la crisis energética general mantenga la inflación en un 3% a finales de 2026, antes de descender al 2,2% en 2027.

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En cualquier caso, el directorio ejecutivo del FMI advierte de que los riesgos para el crecimiento se sitúan principalmente a la baja, incluyendo, un prolongado conflicto en Oriente Próximo, otras tensiones geopolíticas y comerciales, así como la fragmentación política interna.

De este modo, a pesar de elogiar el sólido desempeño económico de España, los consejeros del FMI destacaron la importancia de recuperar margen fiscal e impulsar reformas estructurales para garantizar un crecimiento sostenible, para lo que apuestan por "una consolidación fiscal discrecional más rápida y favorable al crecimiento para reconstruir las reservas fiscales", en un contexto de aumento del gasto relacionado con el envejecimiento de la población.

Por otro lado, la institución multilateral insiste en la importancia de nuevas reformas para impulsar el empleo y mejorar la productividad, incluyendo el refuerzo de las políticas activas del mercado laboral y facilitar aún más la expansión y la innovación de las empresas mediante un rediseño del crédito fiscal para I+D, así como abordar el desajuste de competencias y reducir las barreras comerciales entre las regiones españolas y los países de la UE.