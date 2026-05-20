Lidia Camón 20 MAY 2026 - 16:06h.

España marca mínimo histórico de ninis, de jóvenes entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan.

Seis de cada diez horas de trabajo en España ya pueden ser automatizados por la IA: los trabajos de cuello blanco no se libran

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España marca mínimo histórico de ninis, de jóvenes entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan. En 2013, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria dejó a muchos sin trabajo. Antes habían dejado los estudios. Los ninis eran el 22,5% de los jóvenes y ahora, en 2026, son el 11,5%. ¿Por qué esta bajada? Primero por la caída del paro juvenil, que ha pasado del 50% de entonces al 24% de ahora. Y segundo, por la caída del abandono escolar: del 32% a casi el 13%. Caída a la mitad. Hoy los jóvenes tienen urgencia de trabajar por la precariedad laboral y porque la vivienda está por las nubes.

Esta mejora sostenida acerca poco a poco a España al promedio de los Veintisiete, con varios países en una situación peor. La tasa de ninis más alta de la Unión Europea en 2025 es la de Rumania (19,2%), seguida de Bulgaria (13,8%), Grecia (13,6%) e Italia (13,3%). El dato español también es ligeramente mejor que el francés (12,7%), que viene empeorando desde la crisis del coronavirus. Con todo, España sigue en una posición peor que la del promedio europeo (11%) y lejísimos de los países con mejores datos: Portugal (8%), Eslovenia (7,6%), Suecia (5,9%) y Países Bajos (5,3%).

La otra cara del término nini es el del sisi, los jóvenes que trabajan a la vez que estudian. Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, 1,11 millones de trabajadores de 16 a 29 años a la vez cursan estudios, un 33% de los ocupados en ese tramo de edad. Esta proporción ha escalado mucho en los últimos años, ya que se situaba en torno al 25% justo antes de la pandemia. "Mientras que estoy estudiando quiero aprender de la vida laboral y trabajo", dicen ahora los jóvenes. "Si los puedo compaginar mejor", dicen otros. La petición de experiencia lleva a muchos a hacer también cursos para formarse más.