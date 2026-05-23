Hasta 1.000 euros por instalar calefacción eficiente: se trata de ayudas que puedes pedir ya

Marta Egea 23 MAY 2026 - 09:00h.

Aunque la instalación de la calefacción eficiente supone una inversión importante, estas ayudas y el ahorro posterior hacen que a largo plazo merezca la pena

Hasta 300 euros en ayudas: existen beneficios si estás pensando en cambiar electrodomésticos

Compartir







Cambiar la calefacción en casa no es solo una cuestión de comodidad. En 2026, también puede ser una forma de ahorrar dinero gracias a las ayudas públicas activas para mejorar la eficiencia energética de las viviendas. Desde sistemas de aerotermia hasta bombas de calor o climatización eficiente, las distintas administraciones están impulsando subvenciones, deducciones fiscales y planes renove que permiten recuperar parte de la inversión realizada.

En ciertos casos, las ayudas rondan los 1.000 euros, aunque dependiendo del tipo de instalación y de la comunidad autónoma pueden llegar a ser mucho mayores. El objetivo es claro: sustituir sistemas antiguos y contaminantes por otros más eficientes que puedan reducir el consumo energético y las emisiones.

La realidad es que muchas personas no saben que existen estas ayudas o piensan que solo están disponibles para grandes reformas. No obstante, existen programas específicos para viviendas particulares, con subvenciones relativamente sencillas de solicitar y compatibles, en ciertos casos, con deducciones en la declaración de la renta.

¿Por qué se están impulsando estas ayudas?

La calefacción se ha convertido en uno de los grandes focos de las políticas energéticas europeas y españolas. El motivo es muy simple: gran parte del consumo energético de una vivienda proviene precisamente de climatizarla, sobre todo en invierno.

PUEDE INTERESARTE Puedes ahorrar mucho dinero en ayudas que están disponibles hoy mismo: el listado que casi nadie revisa

Por eso, tanto el Gobierno como las comunidades autónomas están incentivando la sustitución de sistemas antiguos por tecnologías más modernas, en especial bombas de calor y aerotermia. La Comisión Europea considera estas soluciones clave para reducir emisiones y reducir la dependencia energética.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Además, existe un incentivo económico evidente para el usuario. Los expertos calculan que algunos sistemas eficientes pueden reducir la factura entre un 40% y un 50% respecto a sistemas tradicionales.

Uno de los formatos más comunes de ayuda son los llamados Planes Renove de climatización. Son programas autonómicos destinados a incentivar el cambio de equipos antiguos por otros más eficientes. En algunas comunidades, las ayudas oscilan entre los 150 y 1.000 euros según el sistema instalado. Por otro lado, hay cuantías mayores si el equipo tiene alta eficiencia energética y bonificaciones específicas para bombas de calor o aerotermia.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

El importe final de la ayuda va a depender del tipo de climatización escogida y de la potencia del sistema, la eficiencia energética, el coste de la instalación y la comunidad autónoma donde se solicite. En muchos casos, el descuento se aplica directamente en la factura a través de los instaladores o comercios adheridos.

¿Quién puede solicitar estas ayudas?

Una de las razones por las que las ayudas para calefacción eficiente están ganando popularidad es que no están dirigidas únicamente a grandes empresas o a reformas integrales. Una buena parte de estos programas está pensada para particulares que quieren mejorar la eficiencia energética de su vivienda habitual. En la práctica, pueden acceder a estas subvenciones tanto propietarios de pisos y viviendas unifamiliares como, en ciertos casos, comunidades de vecinos e incluso arrendadores que realizan mejoras energéticas en inmuebles destinados a alquiler.

Los requisitos concretos van cambiando dependiendo de la ayuda y la comunidad autónoma, pero se suele exigir que la vivienda esté ubicada en España y que la actuación suponga una mejora real del rendimiento energético. Es decir, no es suficiente con cambiar un aparato por otro parecido: la instalación debe contribuir a reducir el consumo o mejorar la calificación energética del inmueble. Por eso, muchos programas priorizan tecnologías como la aerotermia, las bombas de calor o los sistemas de climatización de alta eficiencia.

Asimismo, suele ser obligatorio contratar empresas instaladoras autorizadas y conservar toda la documentación técnica y económica de la obra: presupuestos, facturas, justificantes bancarios y certificados energéticos. En algunos programas también se introducen criterios sociales o territoriales priorizando viviendas antiguas, municipios pequeños o hogares vulnerables. Incluso hay ayudas concretas para comunidades de propietarios que acometen rehabilitaciones energéticas colectivas donde las cuantías son mayores.

Otro aspecto a tener en cuenta es que, aunque muchas de estas ayudas pueden solicitarse desde ya, funcionan con convocatorias limitadas y fondos concretos. Esto quiere decir que, en ciertos casos, se conceden por orden de llegada hasta agotar el presupuesto.

El ahorro invisible que muchos olvidan: las deducciones fiscales

Más allá de las subvenciones directas, una de las grandes ventajas de instalar calefacción eficiente está en las deducciones fiscales por mejora energética de la vivienda. La Agencia Tributaria permite actualmente deducir entre un 20% y un 60% de la inversión, dependiendo del nivel de ahorro energético conseguido y también del tipo de actuación realizada. Esto quiere decir que cambiar a sistemas como la aerotermia o las bombas de calor no solo reduce la factura energética, sino también el importe a pagar en la declaración de la renta.

Eso sí, para acceder a estas deducciones es imprescindible contar con un certificado energético antes y después de la obra que demuestre la mejora conseguida, además de justificar todos los pagos mediante métodos bancarios.