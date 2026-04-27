Puedes ahorrar mucho dinero en ayudas que están disponibles hoy mismo: el listado que casi nadie revisa

Marta Egea 27 ABR 2026 - 08:00h.

Muchas ayudas públicas en España no se solicitan por desconocimiento y por pensar que con incompatibles entre sí o solo se conceden en condiciones extremas

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No siempre hace falta que se apruebe una gran subvención nueva para que una familia, una persona desempleada o un hogar con ingresos ajustados pueda respirar un poco más tranquilo. A veces el problema no es que no hayan ayudas, es que pasan completamente desapercibidas. Están ahí, vigentes, publicadas en sedes oficiales, con formularios activos o incluso con reconocimiento automático en ciertos casos, pero fuera del radar de mucha gente.

La consecuencia de ese desconocimiento es importante: hay hogares que podrían estar cobrando una prestación, aplicándose una deducción fiscal o pagando menos en suministros, pero no lo hacen porque no saben dónde encontrar estas ayudas. Sin embargo, hoy en día existen ayudas estatales y mecanismos de apoyo económico que pueden suponer desde unos pocos cientos de euros al año hasta varios miles, según la situación personal y familiar.

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El Ingreso Mínimo Vital

Si hay una prestación que encaja perfectamente en esta idea de ayuda que nadie revisa, esa es el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Está pensado para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social en personas que viven solas o en unidades de convivencia con ingresos bajos, y puede solicitarse a través de la Seguridad Social. La propia web ofrece un simulador y detalla los requisitos básicos, entre ellos residencia legal y efectiva en España y el cumplimiento de determinados umbrales de renta y patrimonio.

La cuantía no es simbólica. Para 2026, la renta es de 733,6 euros al mes, con incrementos en determinados supuestos, como discapacidad igual o superior al 65% y unidades de convivencia con más miembros. Esto quiere decir que no estamos hablando de una pequeña bonificación puntual, sino de una prestación que puede cambiar de forma muy seria la economía de un hogar.

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Bono social eléctrico y bono social térmico

Pagar menos luz y recibir una ayuda adicional para calefacción o agua caliente sigue siendo una de las vías más directas de ahorro para muchos hogares. El bono social eléctrico es un descuento regulado por el Gobierno para consumidores vulnerables, y el bono social térmico funciona como una ayuda destinada a compensar gastos energéticos térmicos. Ambos existen, siguen vigentes y tienen requisitos concretos, pero mucha gente ni siquiera revisa si se puede acceder.

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Deducción por maternidad y gastos de guardería

La deducción por maternidad puede alcanzar hasta 1.200 euros anuales por cada hijo menor de tres años, y además existe la posibilidad de solicitar su abono anticipado, con pagos mensuales de 100 euros por hijo en los supuestos que dan derecho a ello.

El problema es que muchas familias solo se acuerdan de esta ayuda cuando llega la campaña de la renta. La Agencia Tributaria recuerda que, si ya se está cobrando el abono anticipado, no hace falta presentar una nueva solicitud por el mismo hijo, y también detalla a quién corresponde la deducción y cómo tramitarla.

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Además, hay que sumar el conocido incremento por gastos de guardería, que puede elevar todavía más el ahorro fiscal para aquellos que cumplen requisitos. Aunque no siempre se percibe como dinero “en mano” inmediato, puede ser una de las ayudas más relevantes para familias con hijos pequeños.

Familia numerosa, discapacidad a cargo o ascendiente con dos hijos

No solo existe la deducción por maternidad. La Agencia Tributaria también recoge las deducciones por familia numerosa, por personas con discapacidad a cargo o por ascendiente con dos hijos, y prevé igualmente el abono anticipado mediante el modelo 143.

En el caso de la familia numerosa, la AEAT señala que el importe máximo general es de 1.200 euros anuales, es decir, 100 euros al mes, con incremento del 100% para familias numerosas de categoría especial.

Subsidio por cotizaciones insuficientes

Para muchos trabajadores quedarse en paro sin haber alcanzado el mínimo de cotización es una de las situaciones más frustrantes. Pero eso no quiere decir que no hayan ayudas. El SEPE mantiene el subsidio por cotizaciones insuficientes para personas desempleadas que estén en situación legal de desempleo y no tengan cubiertos al menos 360 días cotizados, siempre que hayan cotizado al menos 90 días.

El Complemento de Apoyo al Empleo

Entre las ayudas menos conocidas del momento destaca el Complemento de Apoyo al Empleo (CAE), una figura que permite compatibilizar en determinados supuestos las prestaciones por desempleo o los subsidios con un trabajo, ya sea a tiempo completo o parcial. El SEPE lo presenta como una de las piezas esenciales del nuevo sistema asistencial.

Dependencia y cuidados en el entorno familiar

Cuando una familia asume cuidados intensivos en casa, a menudo se centra en la organización diaria dejando a un lado la revisión de sus derechos. El sistema de atención a la discapacidad contempla prestaciones económicas y servicios, y entre ellas figura la prestación para cuidados en el entorno familiar, destinada a situaciones en la que la persona dependiente está atendida por familiares o personas del entorno en condiciones adecuadas.

Pensiones no contributivas por invalidez

Las pensiones no contributivas de invalidez son otro ejemplo de apoyo que no suele protagonizar titulares cotidianos, pero que sigue siendo esencial para personas con discapacidad que carecen de ingresos suficientes. El IMSERSO recoge entre sus requisitos tener entre 18 y 65 años, residir en España durante el periodo exigido, acreditar un grado de discapacidad igual o superior de 65% y carecer de ingresos suficientes.