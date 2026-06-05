"Hay una demanda social que estamos viendo en las últimas catástrofes", señala José Ramón Becerra, director General de Derechos de los Animales.

Moisés Belloch, rescatador y presidente de la ONG Intervención, Ayuda y Emergencias, "no es lo mismo que el animal sea resguardado junto con su familia".

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Por primera vez se va a elaborar en España un protocolo para animales de compañía para emergencia y castrastrofes. La idea es atender a los animales de compañía en caso de emergencias o catástrofes mediante una colaboración con el Ministerio del Interior que se pondrá a disposición de las comunidades autónomas. El objetivo es que puedan ser rescatados junto a sus familias. Son parte de la familia, así que habrá que protegerles como uno más. "Hay una demanda social que estamos viendo en las últimas catástrofes", señala José Ramón Becerra, director General de Derechos de los Animales. Lo vimos en la DANA, gente que no se separaba de sus mascotas y algunos que arriesgaron sus vidas para poder salvarlas. En el incendio de Campanar, en Valencia, Coco fue rescatado una semana después cuando Andrea lo daba por muerto, informan M. Larrinaga y T. Ramos.

Como señala Moisés Belloch, rescatador y presidente de la ONG Intervención, Ayuda y Emergencias, "no es lo mismo que el animal sea resguardado junto con su familia". Como señala Becerra, "muchos consideran a su mascota forma parte de la familia y no los van a querer dejar atrás"."Te diría que le quiero más que a muchas personas", es una frase común entre sus dueños.

En España hay más de 15 millones de animales de compañía, el doble que bebés

En España, el número de animales de compañía ha aumentado un 14 % en los últimos cinco años, hasta superar los 15 cmillones de animales de compañía, la mitad perros y cerca del 40 % gatos, según datos oficiales de 2025, que sitúan a Andalucía como la comunidad autónoma que más concentra, con más de tres millones registrados. Ya hay el doble de mascotas que de bebés.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha publicado este viernes un adelanto de la primera estadística nacional de protección animal, que cifra concretamente en 15.171.569 el número de animales de compañía en los hogares españoles, dato que ha obtenido a partir de los registros de las bases de datos autonómicas entre 2021 y 2025.

El perro y el gato, los animales más populares

Los perros son el animal de compañía más popular en España, con 7.562.893 registrados el año pasado, el 49,8 % del total, seguidos por los gatos, con un 37 %, que suman 5.619.967 ejemplares. El 13 % restante se reparte entre otros animales que residen en hogares españoles, un grupo variado que incluye conejos, aves, tortugas y otros reptiles.

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Únicamente en las ciudades autónomas de Ceuta y Mellila el número de gatos supera al de perros como animales de compañía registrados, según estos datos.

Y la mayor diferencia entre estas dos especies por comunidad autónoma se da en Andalucía, con 733.543 más perros que gatos, seguida de Madrid, con una diferencia de 224.735; Cataluña, con 176.679, y Galicia, 144.103

Desde 2021, año del que se parte en esta estadística estatal, el número de animales de compañía ha aumentado de 13.291.039 a los 15.171.569 de 2025.

Los perros, en estos cinco años, han sido siempre el animal preferido para los hogares españoles, aunque no han sido los que más crecimiento han experimentado, pues han sumado 665.551 ejemplares frente a los 1.035.816 gatos que han entrado en los hogares.

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El compendio restante (conejos, aves, tortugas, otros reptiles...) también ha crecido, pero solo ha sumado 179.163.

Andalucía, Cataluña y Madrid, las que más tienen

La comunidad autónoma con más animales de compañía es Andalucía, con un total de 3.264.926 registrados, seguida de los 1.988.389 de Cataluña y los 1.895.979 de Madrid.

La Comunidad Valenciana es la única del resto que supera también el millón de ejemplares registrados, con 1.533.551.

Las que menos tienen son Ceuta, con 18.627; Melilla, con 23.618, y La Rioja, con 96.070.

El desarrollo de esta estadística, según ha informado el Gobierno, seguirá su curso en los próximos meses por parte del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en colaboración con el resto de instituciones y sectores implicados.

Los datos difundidos este viernes se han dado a conocer en el Consejo Estatal de la Protección Animal, que asimismo ha abordado la elaboración de un protocolo para atender a los animales de compañía en caso de emergencias o catástrofes mediante una colaboración con el Ministerio del Interior que se pondrá a disposición de las comunidades autónomas.

De este modo, las comunidades podrán adaptar sus planes de protección civil a las disposiciones que establece la Ley de Bienestar Animal, según precisa el ministerio.