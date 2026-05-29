Aldara Martitegui 29 MAY 2026 - 18:18h.

La psicóloga Patricia Pasquín ha vivido cuatro años rodeada de lobos en el desierto de México.

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La psicóloga Patricia Pasquín ha vivido cuatro años rodeada de lobos en el desierto de México. En su libro 'Lecciones salvajes' (Diana) desgrana lo que ha aprendido de esta experiencia. Este libro recoge algunas de esas experiencias reales y las conecta con reflexiones sobre salud mental y transformación personal.

"Mi mayor aprendizaje viviendo cuatro años en plena naturaleza rodeada de lobos ha sido confiar más en mí. A través de la experiencia de adentrarme en hábitats con los lobos, enfrentarme a los miedos que eso conlleva porque, al final, son animales salvajes, son depredadores, son muy poderosos y en ocasiones son muy peligrosos".

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Cada capítulo parte de una vivencia con los lobos y se convierte en una lección emocional y psicológica aspectos que nos atraviesan como el miedo, la intuición, el vínculo o el duelo. Historia como la de Luna, una loba herida por la violencia humana, después de años observando desde lejos el afecto, un día se dejó acariciar por primera vez. Esa escena íntima y poderosa sirve a la autora para hablar de la confianza como un proceso, y de cómo sanamos en relación porque también en relación nos herimos.

O como la historia de Naz, un lobo que se acercaba al final de su vida y cuya mirada silenciosa le pedía algo que ella no supo sostener. Desde ese dolor, Patricia reflexiona sobre la intuición como una forma de sabiduría interna que, si no escuchamos, puede alejarnos de lo esencial.

Un libro que nos anima a recuperar nuestro espíritu salvaje, a escuchar lo que sentimos sin filtros y a recordar que, igual que los lobos, solo en comunidad podemos encontrar nuestro verdadero lugar.

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Patricia ha aprendido mucho de sí misma y de su capacidad, de su comportamiento. Le ha valido para "ir confiando en mi capacidad para conectar con ellos, saber lo que en ese momento tengo que hacer, lo que no tengo que hacer y me pone en peligro, la forma de avanzar en esa relación en esa conexión.

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Mi libro se iba a llamar 'Lecciones salvajes para humanos en cautividad', porque "yo me di cuenta de que estaba aprendiendo más del ser humano y de sentirme libre. Allí gracias a los animales que no están tan condicionados por lo que tienen que hacer, por aparentar, aprendí a reconectar con la esencia de lo que significa ser humano gracias a los lobos en realidad. Se puede ser fiero y tierno, y ayuda a reivindicar la ternura, la dulzura como también la fuerza y la fiereza que yo me llevo de los lobos también. Hay que estar abiertos".