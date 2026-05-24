Miguel Manso 24 MAY 2026 - 20:38h.

El nuevo “abecedario de supervivencia metabólica” propone jaquear el organismo a través del músculo y la nutrición

El objetivo es combatir el cansancio, la niebla mental y el aumento de peso en la perimenopausia

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A partir de los 40 años, muchas mujeres dejan de reconocer su propio cuerpo al notar cambios físicos, emocionales y sociales que van más allá de la estética. El aumento de la grasa abdominal, la sensación de agotamiento constante o la aparición de una persistente “niebla mental” no son fruto del abandono o la falta de voluntad, sino de lo que la Dra. Marián García (Boticaria García) y el Dr. Javier Butragueño definen como una auténtica “carrera de obstáculos metabólica”.

La clave de esta transformación reside en la caída de los estrógenos, unas hormonas “pluriempleadas” que, además de regular el ciclo, actúan como jefas de obra de los músculos y cocineras en las mitocondrias. Al reducirse su presencia, las mitocondrias -las «habichuelas mágicas» donde el cuerpo quema grasa para obtener energía- empiezan a funcionar peor, generando lo que los autores denominan “humo metabólico” e inflamación.

Este proceso conlleva cuatro obstáculos encadenados: la pérdida de músculo (que apaga el metabolismo), la resistencia a la insulina, el aumento del cortisol por estrés y la mudanza de la grasa de las caderas hacia el abdomen. Sin el “aceite” de los estrógenos, la cerradura de las células se atasca y el azúcar sobrante en sangre termina almacenado como grasa visceral.

Frente a este escenario, la propuesta de ‘Mujeres de hierro’ no es una dieta milagro, sino la activación de nuestra propia farmacia interna. Boticaria García explica en una entrevista con Noticias Cuatro que el músculo es mucho más que un tejido para moverse: al contraerse con intensidad, libera superkinas (miokinas y exerkinas), una “polipíldora” natural que reduce la inflamación, mejora el ánimo y despeja la niebla mental.

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Para lograrlo, los autores presentan el “Plan Maestro”, una estrategia basada en hábitos sencillos y progresivos:

-Método TRIS TRAS: Sesiones de entrenamiento de fuerza de solo 15 minutos, dos veces por semana, diseñadas para trabajar el tren inferior, superior y el core (“Trabajo de Abdomen Sexi”).

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-Cardio en Zona 2: Moverse a una intensidad que permita hablar para enseñar a las mitocondrias a quemar grasa de forma eficiente.

-Paseo Parasimpático: Caminatas tranquilas para bajar los niveles de cortisol y “domar al león” del estrés.

-Paseo Aspiradora: Caminar 10 minutos justo después de comer para que los músculos succionen el azúcar de la sangre.

La alimentación también juega un papel crucial para equilibrar el estroboloma, la división de la microbiota encargada de gestionar los estrógenos. Hábitos como el “fibermaxxing” (consumir 30-40 g de fibra al día), desayunar opciones saladas con proteína para evitar picos de glucosa y priorizar alimentos con colores intensos (“Comer Portugal”) son fundamentales para evitar la hinchazón y recuperar la energía.

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Finalmente, el plan señala al sueño como el “taller de reparaciones” indispensable. Durante el sueño profundo se activa el sistema glinfático, que da un ”manguerazo” al cerebro para eliminar toxinas asociadas al deterioro cognitivo. “Una mujer de hierro no necesita más tips, necesita más descanso”, afirma la autora.