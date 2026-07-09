Cristina Montalvo 09 JUL 2026 - 14:36h.

El anuncio de Trump del fin de la tregua provocó ayer la mayor subida del petróleo en dos meses.

Ahora, los precios casi dependen más de que China vuelva al mercado del petróleo que de lo que de esos ataques en Ormuz.

Compartir







El anuncio de Trump del fin de la tregua provocó ayer la mayor subida del petróleo en dos meses. Los ataques de esta noche también han tenido sus efectos. El Brent se ha encarecido más de un 8% desde que Irán y Estados Unidos emperazar a intercambiar ataques el martes, pero hoy, después de los más importantes desde la firma de la tregua, está cotizando practicamente plano, en los 78 dólares por barril.

Se mantiene contenido porque en solo unas semanas el mercado del crudo ha pasado del miedo a la escasez a la posibilidad de que la sobreproducción hunda los precios. Porque desde el acuerdo de paz se estima que han salido por Ormuz 60 millones de barriles que llevaban meses bloqueados. Emiratos Y Arabia Saudí han recuperado sus niveles de exportaciones y esta última acababa de anunciar la mayor rebaja de precios en 26 años clientes asíaticos para no perder cuota en un mercado con exceso de petróleo.

Rusia también está poniendo crudo en el mercado ante las dificultades para refinarlo, el petróleo irání se ha estado vendiendo libremente con el levanmiento de las sanciones, se han estado liberando parte de las reservas estratégicas que se aprobó al inicio de la guerra. Los analistas dicen que puede haber un exceso de oferta de cara al año que viene, pero que esto y el precio del petróleo si la situación geopolitica se estabiliza va a depender de un actor fundamental: China.

Porque China ha sido, según muchos expertos, fundamental en esta crisis energética. Es el mayor compador de petróleo del mundo y redujo muchísimo su demanda durante los meses de la guerra lo que estabilizó el mercado. Compró mucho menos crudo porque lo había almacenando durante los años anteriores y por su apuesta por energías verdes. Ahora, los precios casi dependen más de que China vuelva al mercado del petróleo que de lo que de esos ataques en Ormuz.