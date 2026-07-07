Beatriz Benayas 07 JUL 2026 - 21:32h.

La vivienda se ha convertido en un factor determinante que genera desigualdad, según un informe del Ministerio de Consumo.

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La vivienda se ha convertido en un factor determinante que genera desigualdad. Es la conclusión de un informe elaborado por el Ministerio de Consumo que ha comparado la renta y el patrimonio del inquilino, el propietario y el casero medio.

Si la renta media de un inquilino son 21.000 euros anuales, la de un propietario son 32.000, la de un casero 51.000 y la de los caseros que alquilan más de una casa 80.000. Eso en renta.

Si atendemos a la riqueza, al patrimonio, la desigualdad se dispara exponencialmente. Frente a los 2.000 euros del inquilino, 194.000 de quien tiene una casa, 87 veces más y la riqueza de quien la alquila, el arrendados es 184 veces superior. Y ojo, la del multiarrendador supera en 450 veces la del inquilino.

Consumo constata además que la crisis de vivienda por falta de oferta y subidas de precios está mermando cada vez más la proporción de familias que se pueden comprar una casa y, si bien cae el número de propietarios en todas las franjas de edad, entre los jóvenes el desplome es drástico.