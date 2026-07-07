'Todo es mentira' ha conseguido una entrevista en exclusiva de José Luis Ábalos desde la cárcel

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El programa de ‘Todo es mentira’ ha arrancado con una gran exclusiva: la primera entrevista de José Luis Ábalos desde la cárcel realizada por su hijo. Empezando por el final, Risto Mejide da paso a las palabras hacia el programa con las que concluía el exministro la misma para después irla desglosando parte por parte.

Tras conectar con Víctor Ábalos y agradecerle que consiguiera hacerle la entrevista con las preguntas que le mandó el programa hace ya un tiempo, el programa da paso a la misma donde le han ido preguntando sobre los temas de actualidad de la semana.

¿Cómo valora José Luis Ábalos la sentencia?

“Sorprendido. No admite ninguna comparación y, sobre todo, sorprendido por lo que denominan hechos probados y donde sigo insistiendo: No hay prueba”, es la valoración del exministro.

Y es que, según asegura, no se le puede “tachar de ser miembro de una organización criminal” cuando “no se dicen qué actividades desarrollaba”. Tampoco se puede hablar de “una fiducia sobre comisiones” de las cuales “no se sabe a qué comisiones se refiere”, añade. Por lo tanto, concluye: “Me parece absolutamente desproporcionado para cualquiera”.

Ábalos encuentra “pistas” sobre qué hacer en ‘Todo es mentira’

Por otra parte, José Luis Ábalos habla sobre cuáles van a ser sus próximos pasos legales confesando que, viendo la entrevista a un juez en este mismo programa, se ha dado cuenta de que se le ha privado el derecho a recurrir la sentencia.

“Esta semana creo que tendremos presentado el incidente de nulidad al propio Tribunal Supremo, que es un trámite exigible previo a la presentación del recurso del Tribunal Constitucional, y espero que el Tribunal responda lo antes posible para poder hacer efectivo el recurso del Tribunal Constitucional”, informa dejando claro que “el derecho de doble instancia es un derecho que en Europa está claro”: “Esa es mi confianza”.

El exministro carga contra el Partido Popular

El exministro asegura que siempre ha intentado por la vía administrativa y parlamentaria averiguar desde cuándo se le investiga, pero puntualiza: “Me he encontrado con un muro que me parece muy sospechoso”.

“Es evidente que hay unos antecedentes de una investigación extrajudicial. Es evidente que este caso mío surge a partir de una denuncia del Partido Popular que previamente, en su contenido, ya había archivado el Tribunal Supremo y que ahora mismo la sentencia de alguna forma viene a ratificar que los contratos de mascarillas estuvieron bien. Y, por lo tanto, el sentido de la denuncia del PP se desvirtúa. Nunca debió ser tramitada, no solamente porque se había archivado, sino porque el Tribunal Supremo ya advirtió en ese auto que no se admitieran en ese tipo de denuncias”, añade.

Respecto a este tema, el exministro deja en el aire dos preguntas que siempre se ha hecho: “¿Por qué la Fiscalía Anticorrupción dio tramitada de una denuncia previamente archivada en otras instancias y niveles, incluso por el Tribunal Supremo? ¿Por qué, a pesar de la advertencia del Tribunal Supremo de que no se admitiera tramitó esas diligencias en abril del 2022 y no presentó una querella hasta 2023 cuando el señor Feijóo ya no iba a ser presidente?”

Ábalos opina sobre el caso Zapatero

El exministro señala que, a diferencia de Zapatero, él no gozó "nunca de la presunción de inocencia a ningún nivel": "Lo que he tenido desde el minuto uno ha sido la presunción de culpabilidad".

Su opinión sobre Santos Cerdán

En cuanto a Santos Cerdán, Risto Mejide apunta que el exministro ha dicho que "ahora va de víctima pero nadie como tu padre sabe lo que es ser víctima".

"Si alguien tiene experiencia en un juicio paralelo, soy yo. Si alguien sabe lo que es un arresto domiciliario, soy yo. Si alguien sabe lo que es el acoso, el seguimiento, soy yo", afirma en la entrevista. Además, aprovecha para cargar contra los juicios paralelos tal y como puedes escuchar el video principal

Su reacción sobre la recomendación de Aldama y la imputación de Jessica

Víctor de Aldama recomendó que tirarán de la manta, a lo que Ábalos tiene que decir entre risas: "No, no es para recomendar a nadie. Es más, yo le recomendaría a cualquiera que tenga cuidado con llegar, no ha hacer tratos, sino siquiera a tener alguna relación porque hemos visto qué tipo de personaje tan dañino puede ser para cualquiera".

También ha reaccionado a la imputación de Jessica: "Es un guirigay simplemente porque en un principio el Tribunal Supremo decidió extender su competencia en vez en lugar de haber devuelto el caso a la Audiencia Nacional para que tuviera todo el caso la unidad precisa para poderse investigar todos los hechos y a todas las personas concernidas en la investigación".