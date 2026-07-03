Julio Ransés resuelve la gran incógnita que rodea a la dimisión de la directora de Hacienda

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La dimisión de la directora de la Agencia Tributaria se ha atribuido, según varios medios, a no querer pasar a la historia como la que aceptó a ceder competencias a Cataluña. "Qué tontería", reacciona Pilar Rahola en 'Todo es mentira'.

Tras dar el contexto de la situación e informar de que la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha emitido un comunicado en el que muestran su preocupación por la situación de "impás" de este cargo, Risto Mejide da paso a uno de sus miembros: Julio Ransés. Es a él a quien el presentador le pregunta directamente por el verdadero motivo de la dimisión de Soledad Fernández.

El por qué de la retirada de la directora de la Agencia Tributaria

El experto recuerda que los motivos son "personales", los cuales los aclara en esta entrevista: "Esta directora ha tenido que lidiar con temas graves". Con ellos se refiere al caso de la pareja de Ayuso, pero "sobre todo con el tema de la cesión de tributos a Cataluña y de la posible entrega de la gestión de los tributos a Cataluña", destaca el mismo.

"Se encontró entre la espada y la pared", apunta Julio Ransés. Por lo tanto, "tuvo que generar dentro de cualquier directora general una sensación de qué hacer: hacer lo que debo hacer y marcharme o quedarme y ejecutar en lo que no creo", añade. Además, la directora "se encontró con el tema de las joyas de Zapatero".

Todos estos temas, sumados a su edad y su larga trayectoria profesional son los que hacen pensar a Julio Ransés que han llevado a Soledad Fernández a abandonar el puesto.