Las labores de rescate continúan sin descanso en La Guaira

El paso de las horas reduce las posibilidades de hallar supervivientes

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Las labores de rescate continúan sin descanso en La Guaira, una de las zonas más castigadas por los terremotos que sacudieron Venezuela. Allí se encuentra el equipo de Noticias Cuatro, que ha podido acceder a la denominada "zona cero", donde decenas de equipos de emergencia y miles de voluntarios siguen trabajando a contrarreloj con la esperanza de encontrar personas con vida bajo los edificios derrumbados.

El paso de las horas reduce las posibilidades de hallar supervivientes, pero los rescatistas se resisten a dar la búsqueda por perdida. En mitad del silencio absoluto que se impone durante las operaciones, cualquier sonido obliga a detener la maquinaria y escuchar con atención. "Se escucha ruido", repiten una y otra vez mientras intentan determinar si procede de una persona atrapada o de algún animal que también permanece bajo los escombros.

Una ciudad marcada por la tragedia

En La Guaira, situada a unos 30 kilómetros de Caracas, continúan llegando efectivos de distintos países para reforzar unas tareas de rescate cada vez más complejas. Equipos especializados trabajan junto a bomberos venezolanos, militares y cientos de voluntarios que retiran escombros de forma manual en las zonas donde la maquinaria pesada ya no puede acceder.

Mientras tanto, miles de vecinos siguen pasando las noches al aire libre. Muchos han perdido sus viviendas por completo y otros permanecen cerca de los edificios derruidos esperando noticias de familiares desaparecidos. Pese a que los rescates con vida son cada vez más difíciles conforme pasan las horas, sobre el terreno nadie quiere renunciar a la esperanza y la búsqueda continúa sin interrupción.