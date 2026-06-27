Los equipos de emergencia siguen logrando rescates que alimentan la esperanza entre los escombros

Según datos de Naciones Unidas, cerca de 6,7 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos

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Las labores de búsqueda y rescate continúan sin descanso más de 60 horas después del doble terremoto que ha sacudido Venezuela. Mientras el balance oficial ronda ya el millar de fallecidos y miles de heridos, los equipos de emergencia siguen logrando rescates que alimentan la esperanza entre los escombros. "Te vamos a sacar, confía en nosotros", repiten los efectivos a las personas atrapadas mientras trabajan contrarreloj para liberarlas.

Entre las imágenes que han marcado las últimas horas está la de un niño rescatado con vida tras permanecer sepultado bajo un edificio derrumbado. Poco después, los equipos consiguieron sacar también a sus padres. En otro operativo, una menor llamada Fabiana fue localizada con vida después de pasar más de dos días atrapada entre los restos de un inmueble. La niña permanecía consciente e incluso sonreía al ver y tocar a sus rescatadores mientras estos preparaban su evacuación.

Caracas y La Guaira, las más afectadas

Sin embargo, la magnitud de la tragedia no deja de crecer. Las ciudades de Caracas y, especialmente, la localidad costera de La Guaira presentan un panorama de destrucción generalizada. En la capital han colapsado por completo varios edificios y otros muchos permanecen en riesgo de derrumbe debido a las continuas réplicas, la última de ellas de magnitud 4,9 durante la madrugada.

La Guaira es, por ahora, la zona más castigada. Más de un centenar de edificios se han venido abajo y cientos de viviendas han quedado inhabitables. Las autoridades han restringido el acceso para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia en una ciudad donde continúan los cortes de electricidad, agua, telefonía e internet, mientras miles de personas permanecen sin poder regresar a sus hogares.

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Según datos de Naciones Unidas, cerca de 6,7 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos y alrededor de 50.000 continúan desaparecidas o sin localizar. La presión sobre el sistema sanitario aumenta a medida que avanzan las horas: los hospitales trabajan al límite de su capacidad y las morgues ya no pueden asumir el elevado número de víctimas, por lo que se han habilitado instalaciones provisionales para su identificación.