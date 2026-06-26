Beatriz Benayas Montse Ávila 26 JUN 2026 - 20:49h.

Hasta el momento, 17 países han llegado con ayuda humanitaria a Caracas.

El impacto económico del terremoto en Venezuela, un país quebrado: 10.000 millones de dólares para reconstruirse

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Los primeros efectivos españoles ya trabajan sobre el terreno. Un avión del ejército del aire aterrizaba esta mañana en Venezuela con más de un centenar de efectivos de la UME y emergencias de la Comunidad de Madrid y el goteo de ayuda no cesa. Hasta el momento, 17 países han llegado con ayuda humanitaria a Caracas. Desde Estados Unidos a China y la India pasando por Italia, Alemania, Colombia o Ecuador. Están desplegando allí personal especializado en rescates, médicos, suministros y ayuda logística. También la ONU, el Vaticano, la Cruz Roja y la ONG World Central Kitchen trabajan ya sobre el terreno.

59 militares de la UME ya están preparados para ayudar tras los terremotos. Una vez desembarcados, el equipo de búsqueda se desplaza hacia la zona de La Guaria, donde comenzarán los trabajos de rescate.

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De camino a Venezuela está medio ya medio mundo. Rescatistas chilenos también han aterrizado ya en el aeropuerto internacional de Maiquetía. Han sido los primeros en llegar a la zona cero del desastre. Republica Dominicana ha enviado equipos de especialistas. También El Salvador, con hasta 300 rescastistas, que preparados y cargados con su equipo se montan en el avión. Dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, con más de 260 personas a bordo ya han despegado de la base aérea de Santa Lucía. Incluso sobre el terreno ya trabajan empresas y rescastistas financiados por China.

Ayuda profesional, pero también humana. De mano en mano, vecinos del sur de Florida, en Estados Unidos, meten en un camión todo lo que creen necesario para transportarlo a Venezuela. Hacen falta medicamentos, agua, ropa y conservas. En Bogotá ofrecen hasta unas muletas o palas para levantar escombros. Una respuesta internacional para intentar ayudar tras el peor terremoto de Venezuela en más de un siglo.

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Esto para lo inmediato, pero a futuro va a hacer falta mucho dinero para reconstruir lo arrasado. Venezuela ya ha dicho que va crear un fondo con 200 millones de dólares de reservas que tiene en el FMI. Estados Unidos le envía otros 150 millones. España a través de la AECID otro millón, pero esto es calderilla para lo que va a hacer falta.

Según las primeras estimaciones, sin tener todavía la foto global, la cuenta podría ascender hasta los 10.000 millones de dólares.