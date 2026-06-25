Los terremotos gemelos, el golpe mortal para una economía de Venezuela que hace aguas

Beatriz Benayas 25 JUN 2026 - 22:51h.

Este terremoto es un tremendo golpe para Venezuela que, ya de por sí, estaba tocado por una maltrecha economía

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Este terremoto es un tremendo golpe para Venezuela que, ya de por sí, estaba tocado por una maltrecha economía. Un país mucho más endeudado de lo que se sabía antes del derrocamiento de Maduro y con una inflación disparada.

La economía venezolana ha tenido una pérdida del 70% del PIB en 15 años. Con una inflación insostenible del 45% interanual y ahora, las primeras estimaciones calculan que ocho millones de venezolanos van a necesitar asistencia humanitaria, nada menos que un tercio de la población del país.

Los primeros cálculos del Servicio Geológico de Estados Unidos preven que harán falta entre 1.000 y 7.700 millones de dólares para reconstruir Venezuela. Es hasta el doble de lo que costó reconstruir Ecuador en 2016 y menos de los 11.000 millones de la reconstrucción de Haití y los 30.000 del temblor de Chile en 2010.

Lo que está claro es que el país va a necesitar ayuda internacional y en la calle ya la reclaman.