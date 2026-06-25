Testimonios del dolor en la zona cero del terremoto de Venezuela

Beatriz Palomar 25 JUN 2026 - 22:44h.

La zona costera de la Guaira se considera ya la zona cero de la catástrofe, una ciudad portuaria muy cerca de la capital de Venezuela, Caracas

Los terremotos más mortíferos de la historia: EEUU cree que en Venezuela puede haber entre 10.000 y 100.000 muertos

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La zona costera de la Guaira se considera ya la zona cero de la catástrofe, una ciudad portuaria muy cerca de la capital de Venezuela, Caracas . El derrumbe de edificios es lo más peligroso en un terremoto. En la Guaria se han venido abajo al menos 100. La zona cero del terremoto desde el aire provoca escalofríos. Es la devastación a pie de calle. "Busquen tractores donde sea", dicen unos. "Por favir, ayúdennos", dicen otros entre lágrimas. Hay más de 33.000 desaparecidos por ahora.

Arminda Gómez es la imagen de la desolación. "Perdí a mi hija, a mi nieto y a mi nieta que va a nacer el 24, necesito ayuda. No hay consuelo para Arminda ni para muchos vecinos que lo han perdido todo y que ven como pasan las horas sin que llegue la ayuda oficial. "Por favor ayuda, yo pido mucha ayuda por favor", es el grito que más se escucha.

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Dayana Delgado, residente en La Guaira no da crédito a lo que ve. "Es un desespero. Quisiera saber dónde está mi niño si está atrapado o en un refugio. Estoy desesperada"

Cristian Carreño recuerda en shock que "todo lo que había en la planta baja quedó enterrado. Me imagino que había gente atrapada dentro que no podía salir"

Con las autoridades desbordadas, los vecinos retiran los escombros a mano y logran salvar a otros vecinos.

Juan Alberto Mendaño reconoce que no sabe explicar lo ocurrido. "Esto fue, Dios mío".

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El terremoto más potente que se recuerda en Venezuela se ha ensañado con esta región, una de las más pobres del país y donde abunda la vivienda social, que no ha resistido a las sacudidas.