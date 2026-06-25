Beatriz Benayas 25 JUN 2026 - 20:58h.

Estos terremotos gemelos ya son el mayor seísmo de Venezuela en el último siglo.

Las imágenes de la devastación en Venezuela tras el terremoto gemelo: "Fueron los ocho segundos más largos de mi vida"

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Todavía es muy pronto para hacer balances porque hay mucho trabajo de rescate por delante, pero EEUU ya da una horquilla de muertos en el terremoto de Venezuela que asusta: entre 10.000 y 100.000 muertos. Lo que ya parece claro es que estos terremotos gemelos ya son el mayor seísmo de Venezuela en el último siglo.

En lo que llevamos de siglo, los dos terremotos más mortíferos no fueron los de mayor intensidad. Se produjeron en Haití, perdieron la vida más de 300.000 personas y en el sudeste asiático más de 200.000.

Revisando el histórico mundial, el mayor terremoto de la historia desde que hay registros en cuanto a magnitud fue el de Valdivia en Chile en 1960. 9,5 grados en la escala Richter.

El segundo fue el de Sumatra en Indonesia la Navidad de 2004 que desembocó en el gran tsunami que arrasó el sudeste asiático. Llegó a los 9,3 grados.

El tercero más fuerte, el temblor de 9,2 grados de Alaska en el 64 y el cuarto el que se originó frente a la costa de Japón en 2011 de magnitud 9,1 que desembocó en el accidente de la central nuclear de Fukushima.