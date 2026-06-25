Venezuela te busca: ciudadanos venezolanos lanzan varias webs para reportar desaparecidos

En la web de Venezuela te busca, avisan: "Los datos publicados son responsabilidad exclusiva de quien los envía", porque la información no se verifica.

Las plataformas avisan de que este no es un registro oficial.

Compartir







"Reconectemos a cada familia". Ese es el mensaje que recibe quien entra en la web desaparecidosterremotovenezuela.com, una plataforma creada por ciudadanos venezolanos tras el devastador terremoto que sacudió el país este miércoles. Esta no ha sido la única.

Otro grupo ha lanzado Venezuela te busca, con la misma intención, ya que es un "registro centralizado de personas desaparecidas tras el terremoto, gratuito, abierto, para todos", tal y como versa su web, pero el primero parece funcionar con más estabilidad.

PUEDE INTERESARTE La imagen de la esperanza en Venezuela: el milagroso rescate de tres hermanos de una misma familia

En medio del caos, la incertidumbre y las comunicaciones interrumpidas, este portal se ha convertido en un punto de esperanza para miles de familias que buscan desesperadamente noticias de sus seres queridos.

"Tras el terremoto, muchas familias siguen sin saber de los suyos", advierte la propia página Desaparecidos terremoto Venezuela, que funciona como un espacio colaborativo donde cualquier persona puede reportar a alguien con quien no ha logrado contactar. El objetivo es sencillo pero vital: centralizar información para facilitar reencuentros. Del mismo modo, los creadores insisten en la importancia de actualizar los casos cuando una persona aparece: "que su nombre dé tranquilidad, no angustia".

Las plataformas avisan de que este no es un registro oficial. En la web de Venezuela te busca, avisan: "Los datos publicados son responsabilidad exclusiva de quien los envía. Esta plataforma no verifica la información ni se hace responsable por el uso que terceros hagan de ella. Al registrar una persona o marcarla como encontrada, confirmas que tienes información directa sobre su situación."

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Además del registro de desaparecidos, el portal ofrece números de emergencia y herramientas de búsqueda que permiten filtrar por nombre, edad o ubicación. Cada ficha incluye datos básicos, una fotografía y el último lugar donde se tuvo noticia de la persona, convirtiéndose en un archivo vivo de la emergencia.