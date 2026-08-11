Colombia lucha por rescatar a las personas atrapadas bajo los escombros.

Centenares de edificios están afectados por el terremoto de 7,4 que hace menos de 24 horas sacudió el oeste del país.

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Colombia lucha por rescatar a las personas atrapadas bajo los escombros. Centenares de edificios están afectados por el terremoto de 7,4 que hace menos de 24 horas sacudió el oeste del país. De momento, las autoridades colombianas hablan de más de 200 muertos y más de 900 heridos. El recién estrenado presidente de la Espriella ha declarado la emergencia nacional.

Pereira es la ciudad más castigada. La mitad de las víctimas mortales contabilizadas son de ahí. También Cali, Mani-zales y Quibdó han sufrido graves daños. Y las réplicas agravan aún más los efectos del seismo. Hay 164 españoles con los que aún no se ha podido contactar. El terremoto que ha sacudido buena parte del oeste de Colombia, se ha sentido a más de 250 km a la redonda: Ocurría a las 7:34 de la mañana, hora local, con una magnitud de 7,4. El epicentro se ha localizado en San José del Palmar y ha afectado sobre todo a la zona entre las localidades de Mani-zales, Armenia y Pereira, a unos 200 kilómetros de Cali, donde también lo han sufrido. Los daños se extienden a muchas pequeñas poblaciones una zona humilde el país en la que viven alrededor de 3 millones y medio de personas.

Los rescates no cesan desde que tembló la tierra y un bebé es el protagonista de uno de ellos en estas primeras horas. En medio de la desesperacion los equipos de emergencia logran rescatar con vida a una mujer y a su recién nacido enterrados entre los escombros. Es un ejemplo más de cómo familiares y rescatistas actúan para sacar con vida a las personas atrapadas.

Guardar silencio es el arma más poderosa de los equipos de bomberos en Cali. El silencio es lo unico que puede llevarles hasta ellos. Se buscan en los edificios a supervivientes como la mujer de Andrés. "No sé si está viva o muerta", reconoce. Piden respuestas. Es lo que se grita en cada rincón de la ciudad, llena de montañas de escombros. Están exhaustos, pero no pueden perder ni un segundo.

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Las autoridades hablan de 1.500 inmuebles dañados y media docena de aeropuertos afectados. Son las consecuencias de un terremoto que deja imágenes impactantes. Plantas de edificios que caen, trozos de universidad que se despedazan. Más de 60 edificios han colapsado entre ellos hospitales. Por suerte a la hora del terremoto muchos ya habían salido de sus casas para ir a trabajar o para ir al colegio.

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El seismo pilló a muchos dentro de sus vehículos, que se balanceaban con el temblor rodeados de edificios derrumbandose. Grabaciones permiten apreciar el desconcierto y el miedo de los viandantes. El terremoto ha afectado al menos 900 centros poblados y ciudades de la región central, andina y occidental de Colombia.

Viajar en autobús en pleno terremto se convierte en un tour de pesadilla al igual que los trabajos a gran altura. En un teleférico, el tambaleo se hace aún más terrorífico para los que se encuentran en la cabina.

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El nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ya ha hecho su primera visita a la zona afectada por el terremoto.. El desastre es la primera prueba de su liderazgo, hace tan solo tres días fue su toma de posesión. De la Espriella no tienen ninguna experiencia previa política ni de gestión gubernamental. Su victoria ha supuesto un giro total desde la izquierda populista a la derecha radical en línea con los nuevos mandatarios latinoamericanos.