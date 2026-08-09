La Cruz Roja se acerca a estos lugares, junto con la organización de la Policía Nacional, para dar comida a los migrantes

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Miles de personas continúan durmiendo a la intemperie en Ceuta. La identificación de todos los migrantes todavía no ha finalizado y hay decenas de niñas migrantes atendidas en el campo de fútbol del Príncipe. Los ceutíes se manifestarán hoy para reclamar soluciones a esta crisis.

Ceuta sigue lejos de estar en la normalidad. En el polideportivo de Ceuta hay más 200 migrantes refugiadas allí a la espera de una solución. Aunque no es la única zona donde se han asentado. Existe otro punto caliente de la comunidad se encuentra en la Playa del Trampolín, donde muchos migrantes conviven con cabañas construidas con palés, palos y ramas.

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Se agilizan los trámites de los registros en Ceuta

La Cruz Roja se acerca a estos lugares, junto con la organización de la Policía Nacional, para dar comida a los migrantes. Muchos de los asentamientos que hay están hechas por las asociaciones de vecinos, pero no saben cuánto tiempo podrán sostener esta situación y solicitan una actuación rápida.

Ahora, el objetivo es agilizar los trámites de los registros. Y por ello, decenas de mujeres y niñas hacen cola para identificarse. Ninguna de ellas sabe qué ocurrirá después, por lo que siguen esperando allí. Pero si nos desplazamos a cuatro kilómetros de allí, en la Playa del Trampolín, podemos ver todas las cabañas que hay y que están más elaboradas que las primeras.

Los migrantes parecen tener una nueva rutina donde se cocinan, beben agua y se asean en unos baños que se han instalado. Sin duda, estas imágenes son una muestra de cómo esta crisis se ha enquistado tras pasar 10 días desde la entrada masiva a Ceuta.