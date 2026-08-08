Miguel Manso 08 AGO 2026 - 20:41h.

Henry Semler, el músico emergente que se descubre en 'Loverboy': "He aprendido a convivir conmigo mismo"

Salud mental y autogestión son los pilares de un disco nacido desde la independencia absoluta

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Tras dos años de intenso trabajo, el artista estadounidense-español Henry Semler (Nuevo Hampshire, EE. UU., 1996) ha presentado su primer álbum de estudio, titulado ‘Loverboy’. Este lanzamiento marca una nueva etapa en su carrera después del impacto mediático que supuso su participación en el Benidorm Fest 2025 con el tema ‘No lo ves’, una experiencia que el propio cantante define como un viaje de madurez y honestidad brutal.

Según explica en una entrevista en Noticias Cuatro, el título del disco, ‘Loverboy’, surge de un apodo cariñoso que le puso su mejor amiga, pero para Semler se ha transformado en un concepto mucho más profundo. El álbum explora diversas facetas del amor, centrándose especialmente en el amor propio y la salud mental. Según explica el artista, este proyecto ha sido una herramienta fundamental para su crecimiento personal: "Creo que donde más creo que he crecido es en conocerme, en vivir conmigo mismo y en convivir con quien soy en el día a día".

Frente a la rapidez de las relaciones actuales y la "fachada" de las redes sociales, Semler defiende su música como un espacio de honestidad absoluta. Un ejemplo de esta vulnerabilidad es el tema ‘Para mi amor’, una canción que compuso y grabó en apenas una hora como parte de su proceso para superar una ruptura sentimental.

Su paso por el Benidorm Fest 2025 fue un punto de inflexión, aunque Semler confiesa que la experiencia resultó "contraintuitiva" al tener que priorizar la audiencia televisiva sobre el contacto directo con el público en el pabellón. A pesar de la magnitud del evento, el cantante reveló una sorprendente sensación de calma tras la gala: "Personalmente, estuve bastante aliviado de no tener que ir a Eurovisión", admitiendo que en ese momento no se sentía preparado para un formato de conexión masiva tan exigente.

Nacido en Estados Unidos pero criado en Barcelona, Henry Semler posee un trasfondo multicultural que define su sonido, una mezcla de soul, rock y pop. Sus raíces musicales son tempranas, habiendo debutado a los siete años en el Palau de la Música con el Orfeó Català.

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Actualmente, Semler se posiciona como un artista optimista, considerándose un "ganador" en el terreno sentimental debido al amor que recibe de su entorno. Sin embargo, no rehúye de su lado más profundo en canciones como ‘Perdedor’, donde reflexiona sobre su situación actual.

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El artista llevará su nuevo repertorio al directo el próximo 22 de mayo en Madrid (La Realidad Club), enfrentando la cita con el orgullo de haber completado un proceso de dos años de autogestión. "Cuando eres artista independiente y te lo financias todo tú, hay que hacer las cosas como uno puede", concluye el músico.