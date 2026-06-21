Miguel Manso 21 JUN 2026 - 20:40h.

La voz que marcó a una generación se reinventa escribiendo su propio destino

Publica el álbum ‘Se ha acabado el show’ e inicia nueva gira por España y América

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A sus 66 años, Ana Torroja (Madrid, 1959) atraviesa una etapa de plenitud y madurez artística que combina con su innegable estatus de leyenda del pop español. La artista reside desde hace una década en la Ciudad de México, lugar que se ha convertido en su centro estratégico de trabajo y vida familiar junto a su esposo y su hija.

A pesar de haber vivido momentos complicados, como un grave accidente de tráfico o su condena por delitos fiscales en 2014, la cantante ha sabido reinventarse. Recientemente, ha publicado ‘Se ha acabado el show’, el primer álbum de su carrera escrito íntegramente por ella. Este trabajo nació de una crisis de motivación y de la necesidad de expresar lo que sentía cuando ninguna canción externa la representaba. También ha iniciado una gira por España y América.

La trayectoria de Torroja está indisolublemente ligada a Mecano, el grupo que formó en 1979 junto a los hermanos José María y Nacho Cano y que vendió más de 25 millones de discos en todo el mundo. Aunque inicialmente ella solo hacía los coros, terminó siendo la voz principal, aportando una ambigüedad característica a temas escritos desde una perspectiva masculina.

Sin embargo, el éxito masivo no fue fácil de gestionar para una joven que originalmente no aspiraba a ser cantante y que llegó a sufrir episodios de pánico ante la sobreexposición pública. A las dificultades de la fama se sumaron las constantes tensiones entre los hermanos Cano, con Ana ejerciendo de mediadora hasta la traumática disolución definitiva del grupo en 1998, anunciada por José María de forma inesperada durante una gala de premios.

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Tras el fin de Mecano, el mayor obstáculo de Torroja fue encontrar su propia identidad musical. “Mecano se cerró de una forma fea y durante un tiempo necesité separarme de aquella Ana de Mecano”, explica en una entrevista con Noticias Cuatro.

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Su carrera en solitario, iniciada en 1997 con Puntos cardinales, ha sido un proceso de "prueba y error" que ha dejado éxitos memorables como ‘A contratiempo’, ‘Sonrisa’ o su célebre dueto con Aleks Syntek, ‘Duele el amor’.

Su mudanza a México hace diez años no fue planeada como definitiva, pero la falta de proyectos en España en aquel momento y la riqueza musical del país azteca la llevaron a establecerse allí.

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Reconocida con el Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2023, Torroja sigue motivada por el trabajo con artistas jóvenes y la conexión con el público en sus giras, como el reciente ‘Tour Volver’. Para la artista, este nuevo comienzo en el que escribe sus propias letras supone la confirmación de que, aunque el show continúa, ahora es ella quien marca el compás.