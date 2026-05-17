Jorge Drexler tiende puentes hacia sus raíces con ‘TARACÁ’: un regreso al presente desde el latido del tambor

Miguel Manso 17 MAY 2026 - 20:33h.

La creación de este álbum ha estado profundamente atravesada por la biografía del autor uruguayo afincado en nuestro país

El lanzamiento del disco llega acompañado de una gira mundial con paradas en Uruguay, Argentina, Chile, Brasil y España

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El músico uruguayo Jorge Drexler, una de las voces más influyentes de la música iberoamericana contemporánea, ha presentado su decimoquinto álbum de estudio titulado ‘TARACÁ’. Este nuevo trabajo discográfico marca un hito personal y profesional para el artista, al ser grabado íntegramente en su Uruguay natal tras dos décadas de producir su música desde España.

Según explica el propio Drexler en una entrevista con Noticias Cuatro, el título del álbum, ‘TARACÁ’, nace de una doble significación: es la onomatopeya del sonido del tambor chico —eje del candombe uruguayo— y una aféresis de la expresión rioplatense "estar acá".

Para Drexler, este concepto resume la necesidad de reconectar con su identidad y expandir el presente a través del trance rítmico, espiritual y colectivo que ofrece la práctica del candombe. El disco se define como una obra de puentes que conecta Montevideo, San Juan de Puerto Rico y Madrid, utilizando la clave del tambor como hilo conductor.

La creación de este álbum ha estado profundamente atravesada por la biografía del autor, coincidiendo con su llegada a los 60 años y el proceso de duelo tras la pérdida de su padre en 2025. Drexler describe la obra como un "disco desde su viejo", donde la reflexión sobre la finitud y el desconcierto se transforma en un acto de fe y una celebración de la existencia.

En lo musical, ‘TARACÁ’ destaca por ser el proyecto más colaborativo en la trayectoria del ganador del Oscar, integrando a figuras de diversas generaciones y géneros. El álbum cuenta con la participación de la rapera puertorriqueña Young Miko, la histórica murga Falta y Resto, el guitarrista de Alfredo Zitarrosa, Julio Cobelli, y la cantaora flamenca Ángeles Toledano, entre otros. Además, la producción ha estado a cargo de un equipo joven de productores uruguayos y boricuas, buscando un sonido atemporal que dialogue con el trap y la música urbana.

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Drexler, que a lo largo de su carrera ha acumulado 17 Latin Grammys y un Premio Goya, defiende en este trabajo la función social del arte en un mundo marcado por la polarización y la inteligencia artificial. El artista define sus nuevas composiciones como “algoritmos empáticos”, vasos comunicantes que permiten a las personas ponerse en el lugar del otro y vivir una experiencia comunitaria.

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El lanzamiento de ‘TARACÁ’ llega acompañado de una gira mundial que ya cuenta con fechas confirmadas en Uruguay, Argentina, Chile, Brasil y España. Con este nuevo espectáculo, Drexler invita al público a cruzar los puentes que ha tendido en este álbum, recordándonos que, a pesar de las incertidumbres del mundo actual, "la gente pasa, pero las palabras quedan".