Rels B anuncia nuevo disco, Love love FLAKK, "un abrazo a mí mismo"

Rels B pone en pausa su vida para darle a su música una versión más íntima y emocional.

'Love love FLAKK', dice adiós a la presión del artista y los ritmos de vida acelerados.

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Rels B acumula 24 millones de oyentes mensuales y, a pesar de su éxito, el artista mallorquín ha decidido bajar revoluciones y consolidar su madurez con un nuevo disco ‘Love love FLAKK'. Daniel Heredia (Palma de Mallorca, 32 años), empezó, con 17 años, grabando en la calle, ha terminado convertido en uno de los artistas españoles más escuchados de la música urbana. Montse Ávila ha estado con él para Noticias Cuatro.

Con millones de reproducciones gracias a temas como A mí o TU VAS SIN (fav), Rels B fue el artista español de 2025 más escuchado en el extranjero —por segundo año consecutivo—, según Spotify, aunque no entró en la lista de los 10 más reproducidos dentro de España.

Rels B pone en pausa su vida para darle a su música una versión más íntima y emocional. "Es una abrazo a mí mismo, a todo lo que he aprendido estos años y plasmárselo a la gente de esa manera". Para ello, el artista mallorquín deja atrás los ritmos que le han llevado hasta todo lo alto.

'Love love FLAKK', dice adiós a la presión del artista y los ritmos de vida acelerados. "A veces nos dejamos llevar de comentarios y le perdemos cariño a un proyecto por conflictos exteriores y esto ha sido como volver a mí".

Para escribirlo se refugió en una casita en la montaña en Colombia entre sonidos afro, R&B y melodías suaves dejando ver un R&B más maduro, pero igual de auténtico. "He buscado sanarme, lo que ha querido mi corazón, componer como he querido".

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El artista reconoce que “es lo mejor que hemos creado”, en un proyecto que ve como una “sanación”. "Estar seis meses en la naturaleza colombiana".

Con su pasada gira, A New Star World Tour, Rels B llenó algunos de los recintos más importantes de España y Latinoamérica. Ahora, y mientras muchos siguen buscando el hit del momento, Rels parece haber encontrado algo mucho más difícil: la paz.