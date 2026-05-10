Sílvia Pérez Cruz: un viaje de la raíz a las profundidades con ‘Oral_Abisal’

Miguel Manso 10 MAY 2026 - 20:39h.

La artista catalana publica su décimo álbum de estudio y sigue su gira tras triunfar en el Olympia de París

“La música es el medio para entender el mundo, y me da mucha paz”, revela

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Silvia Pérez Cruz (Parafrugell, 1983), reconocida con el Premio Nacional de las Músicas Actuales en 2022, consolida su madurez creativa con el lanzamiento de su décimo disco, un proyecto dual que explora los límites entre lo conocido y lo onírico.

La artista ampurdanesa se encuentra en su momento más lúcido y pleno. Tras recorrer las etapas de la existencia en su anterior trabajo, ‘Toda la vida, un día’, la cantante regresa al presente con ‘Oral_Abisal’, un álbum que ya ha presentado en escenarios tan icónicos como el Teatro Real de Madrid, el Gran Teatre del Liceu y el Olympia de París.

El nuevo proyecto se articula sobre una idea poética de "cambio de estado", investigando las dos caras de una misma textura musical. Pérez Cruz define esta dualidad de forma clara: “Oral representa el origen, la raíz y lo colectivo -explica en una entrevista con Noticias Cuatro-. Abisal se adentra en las profundidades de lo desconocido y lo introspectivo”

Para dar forma a este universo, la artista se ha rodeado de su trío habitual -Marta Roma (violonchelo), Carlos Montfort (violín) y Bori Albero (contrabajo)-, a quienes describe como su "casa" musical. Sin embargo, en ‘Oral_Abisal’, el sonido se expande con la incorporación de vientos (trompas y flautas), sintetizadores y un amplio coro, creando capas sonoras que emulan el movimiento del agua y los diferentes estados del líquido, desde el hielo hasta la evaporación.

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Uno de los ejes centrales del disco es la conexión entre mujeres y la reivindicación de su complejidad. En su tema ‘Capitana’, Silvia Pérez Cruz rompe con la dicotomía tradicional que asigna la emoción a la mujer y el pensamiento al hombre. "Yo soy sirena, cuido la emoción... pero también puedo guiar el barco", afirma la artista, subrayando que las mujeres pueden ser ambas cosas a la vez. Este mensaje cobró especial fuerza en su reciente concierto en el Olympia el pasado 8 de marzo, convertido en un íntimo homenaje a todas las mujeres que han abierto caminos.

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La presentación de ‘Oral_Abisal’ viene acompañada de una extensa gira que ya ha agotado entradas en ciudades como Londres, Barcelona y Girona. Tras el lanzamiento del disco en mayo, la artista recorrerá teatros de toda España, incluyendo San Sebastián, Valencia, Bilbao y Mallorca, además de nuevas fechas internacionales por anunciar.

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Con una trayectoria que abarca desde el flamenco y el jazz hasta el folklore ibérico y sudamericano, Sílvia Pérez Cruz demuestra con este nuevo trabajo que el arte es, ante todo, un ejercicio de libertad y aprendizaje continuo. Como ella misma explica, “la música es el medio para entender el mundo”. “Me da mucha paz”, añade. Es una felicidad que surge cuando uno siente que está, finalmente, donde tiene que estar.