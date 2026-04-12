Pancho Varona, músico: “Sigo esperando que Joaquín Sabina me mande señales de humo”

Miguel Manso 12 ABR 2026 - 20:40h.

El compositor, que puso música a decenas de letras de Joaquín Sabina, publica su nuevo trabajo, ‘Sospechas’

La relación entre ambos se rompió abruptamente tras 40 años de colaboración musical

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‘Sospechas’ es el título del primer single del nuevo álbum de Pancho Varona, un trabajo que marca un hito en su carrera en solitario. Publicado el pasado 4 de abril de 2026, el lanzamiento ha sido programado para coincidir con el décimo aniversario del fallecimiento de Manolo Tena, sirviendo como un emotivo homenaje al amigo y genio de la música. La canción principal es una composición conjunta entre Varona y Tena, rescatando la esencia de una colaboración histórica.

Este nuevo proyecto llega décadas después de que el músico editara su hasta ahora único disco en solitario, titulado homónimamente Pancho Varona, en 1995. Aquel álbum ya incluía temas que se volvieron icónicos, algunos de los cuales habían sido interpretados por artistas como Luz Casal o Alejandra Guzmán.

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Francisco José López Varona, nacido en Madrid en 1957, es una de las figuras más respetadas del pop-rock español. Su nombre está intrínsecamente ligado al de Joaquín Sabina, con quien trabajó de forma ininterrumpida entre 1982 y 2020. Su catálogo de composiciones incluye himnos generacionales para Sabina, tales como ‘Contigo’, ‘Y sin embargo’, ‘Peces de ciudad’ o ‘La del pirata cojo’’.

Sin embargo, la colaboración musical entre ambos se rompió abruptamente hace cuatro años. “La historia con Sabina no existe, pero no porque yo no quiera. Yo no la cerré -explica en una entrevista con Noticias Cuatro-. Sigo esperando que algún día se reabra la historia, y que Joaquín Sabina me mande un mensaje o señales de humo o lo que sea”.

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Pero la trayectoria de Varona abarca mucho más que su rol como escudero del cantautor jienense. Ha sido una pieza clave en la composición y producción de algunos de los discos más importantes de la música española, trabajando con nombres como Ana Belén, Estopa, Amaral y Pasión Vega.

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A lo largo de su carrera, Pancho ha demostrado una versatilidad única, formando parte de bandas como Viceversa y Christina y Los Subterráneos, además de participar en bandas sonoras de películas y musicales como ‘Más de cien mentiras’.