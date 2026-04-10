Mar Cabra: del Pulitzer al bienestar como forma de resistencia laboral

Miguel Manso 10 ABR 2026 - 15:11h.

La periodista Mar Cabra lideró uno de los equipos que ganó el premio Pulitzer por la investigación de los Papeles de Panamá

Aquel éxito resultó amargo porque anuló el resto de su vida y ahora propone en un libro “vivir a jornada completa”

Compartir







La periodista Mar Cabra (Madrid, 1983) alcanzó la cima del éxito profesional en 2017, cuando recibió el premio Pulitzer como parte del equipo que investigó los Papeles de Panamá. Sin embargo, lo que parecía el momento más dulce de su carrera fue en realidad el punto de quiebre de un profundo ‘burnout’ o síndrome del trabajador quemado. Cabra confiesa que, a pesar de la gloria internacional, se sentía agotada e incapaz de centrar su atención, llegando a la conclusión de que el éxito, vivido de esa manera, era "una puta mierda", según confiesa en una entrevista con Noticias Cuatro.

El coste físico y mental de años de hiperconexión y trabajo obsesivo fue devastador para su salud. Antes de ganar el galardón, ya había enfrentado crisis graves que resultaron en la pérdida de un ovario y problemas de tiroides, señales de alarma que su cuerpo emitió y que ella ignoró inicialmente para seguir el ritmo de las investigaciones internacionales. Esta experiencia la llevó a reconocer su adicción al trabajo y la necesidad urgente de "llevarse al mecánico" para reparar su humanidad quebrada.

PUEDE INTERESARTE Marina Pereda denuncia mortificaciones y explotación laboral en el Opus Dei

Tras renunciar a su vocación en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), se retiró a la costa de Almería para iniciar un proceso de desconexión y meditación. Durante su año sabático, Cabra comenzó a investigar cómo trabajar de forma más sana, cuestionándose si es posible alcanzar grandes hitos profesionales respetando una jornada de ocho horas. En este camino, identificó que el problema no era solo individual, sino una cultura laboral tóxica que pone el trabajo en un altar y olvida el bienestar humano.

Este proceso de transformación ha culminado en la publicación de su libro ‘Vivir a jornada completa’ (Temas de Hoy), donde propone un modelo basado en cinco pilares fundamentales: la atención, el cuerpo, el corazón, la mente y la comunidad. La obra explora soluciones contra el tecnoestrés y la carga inmanejable de tareas, abogando por un cambio estructural en las organizaciones. Para la autora, cuidar de uno mismo no es un acto de indulgencia, sino de preservación y resistencia política.

En la actualidad, Mar Cabra es emprendedora social y dirige la fundación The Self-Investigation, dedicada a promover la salud mental en el entorno laboral a nivel global. Su misión ahora es despertar una conciencia colectiva frente a la tecnología y demostrar que el bienestar inspira el bienhacer. A través de su experiencia, la periodista busca que otros profesionales no tengan que "tocar fondo" para aprender a relacionarse de forma saludable con su trabajo.