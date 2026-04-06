Mari Pau Domínguez: “Echo de menos más conocimiento y prudencia en el periodismo y la política”

Miguel Manso 06 ABR 2026 - 14:54h.

Define el periodismo contemporáneo como “falto de mesura, análisis profundo y honestidad”

La presentadora y escritora presenta su última novela, ‘Las arrepentidas’, que destapa una turbia historia del Madrid de principios del siglo XX

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La escritora y periodista Mari Pau Domínguez (Sabadell, 1963) regresa al panorama literario con su última novela, ‘Las arrepentidas’ (Espasa), una obra que se sumerge en el Madrid de finales del siglo XIX y principios del XX.

La trama sigue la vida de Carlota Visedo, marquesa de Peñaflorida, quien tras un embarazo extramatrimonial fruto de un amor verdadero es recluida por su marido en la siniestra Casa del Pecado Mortal. Este centro clandestino, que existió en la realidad y fue demolido para la construcción de la Gran Vía, servía para ocultar embarazos "indeseados" y someter a mujeres que contravenían las normas sociales bajo el pretexto de la redención y el honor familiar.

Domínguez compagina su labor como novelista con una extensa trayectoria en medios como RTVE y Telemadrid. Para la autora, la literatura de ficción representa el "contrapunto perfecto" para el día a día periodístico, ya que le permite tomar las riendas del tiempo y desarrollar mundos que no están sujetos a la inmediatez de la realidad.

La autora cita a autores como López de Vega o Baltasar Gracián, en concreto ‘El arte de la prudencia’ de este último. Y parafraseándole, explica que “un hombre sin conocimientos es un mundo a oscuras”. “Echo de menos más conocimiento y prudencia en el periodismo y la política”, confiesa en una entrevista con Noticias Cuatro.

Domínguez define el periodismo contemporáneo como “falto de mesura, análisis profundo y honestidad”. Para la autora, ejercer la profesión bajo un prisma puramente ideológico supone una falta de compromiso con el ciudadano, ya que la esencia periodística debe centrarse en los hechos objetivos y no en las opiniones subjetivas del profesional. Lamenta que la inmediatez actual impida la reflexión necesaria, provocando que los mensajes se lancen "en caliente", lo cual deja a la opinión pública expuesta a la manipulación y a una preocupante falta de rigor.

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Respecto al entorno digital, la escritora es tajante al afirmar que se niega a considerar a las redes sociales como medios de comunicación. Argumenta que el simple acto de "juntar caracteres y lanzarlos al mundo" no constituye periodismo si carece de la verificación y el criterio profesional que definen al oficio. Domínguez percibe un proceso de involución en el nivel de crítica de la sociedad actual, donde la proliferación de bulos genera una tesitura desasosegante que aleja a la ciudadanía de la verdadera libertad de información, abogando por recuperar la prudencia y el análisis en profundidad.

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Volviendo a su última novela, ‘Las arrepentidas’ no es solo un relato de ficción, sino que se inspira en un entramado de opacidad institucional que facilitaba prácticas como el tráfico de bebés y las adopciones clandestinas. A través de una investigación que une Madrid, Asturias y Toledo, la protagonista busca recuperar a su hijo perdido y su propia identidad, contando con el apoyo de personajes como el periodista Luis Crespo. Este personaje encarna el nacimiento del periodismo moderno en España, decidido a revelar la corrupción y los escándalos que el poder prefería mantener ocultos tras una fachada de moralidad.