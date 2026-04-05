Tito Vivas, el ‘Indiana Jones’ español que desmonta mitos sin perder el asombro por el pasado

Miguel Manso 05 ABR 2026 - 20:45h.

El egiptólogo publica ‘Pirámides, dioses y sabidurías perdidas del mundo antiguo’

Reivindica el ingenio humano frente a las teorías de la conspiración y el mito extraterrestre

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En un mundo saturado de información donde los algoritmos a menudo confunden la divulgación científica con la narrativa de lo insólito, el egiptólogo Tito Vivas propone un ejercicio necesario de higiene intelectual. Su nuevo libro, ‘Pirámides, dioses y sabidurías perdidas del mundo antiguo’ (Grijalbo), no es solo una guía sobre ruinas, sino una “cartografía de interrogantes” que invita al lector a dudar de las respuestas fáciles de la pseudociencia.

Vivas aborda con ironía y rigor la tendencia contemporánea de atribuir los logros de las civilizaciones antiguas a visitantes estelares o tecnologías imposibles. Para el autor, afirmar que los antiguos egipcios o los pueblos de América no pudieron construir sus monumentos por sí mismos esconde un sesgo peligroso: un disfraz para una vieja idea colonial y racista que sugiere que las culturas no europeas necesitaban ayuda externa para alcanzar la sofisticación.

“Se roba el mérito al conocimiento ancestral y se sustituye por fantasía”, advierte Vivas en una entrevista con Noticias Cuatro, señalando que el verdadero asombro no debería nacer de lo sobrenatural, sino de la capacidad humana para organizarse y crear soluciones físicas a problemas monumentales.

Otro de los pilares del libro es el análisis de las sabidurías perdidas, como la mítica Biblioteca de Alejandría. Vivas explica cómo la pseudociencia utiliza el vacío documental como un “argumentum ad ignorantiam”: como no tenemos los textos, se afirma que contenían secretos imposibles. En realidad, instituciones como Alejandría fueron proyectos de poder cultural y su desaparición fue una lenta agonía marcada por la política y el abandono, no necesariamente un único incendio catastrófico.

Con un prólogo de Javier Sierra, quien define a Vivas como un “escéptico dialogante”, la obra defiende que el escepticismo no mata la imaginación, sino que la dirige como un faro para iluminar sin deformar. La verdadera hazaña del pasado no fue la magia, sino la matemática aplicada y el esfuerzo colectivo de miles de personas.

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El libro recorre enclaves icónicos, como Egipto, Stonehenge o Chichén Itzá, para devolverles su contexto histórico. ‘Pirámides, dioses y sabidurías perdidas del mundo antiguo’ trata de desmontar todos esos mitos contemporáneos sin renunciar, en ningún momento, a la capacidad de maravillarse ante el pasado.