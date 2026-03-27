Miguel Manso 27 MAR 2026 - 14:44h.

La creadora de contenido cartagenera hace balance de seis años de uno de los pódcast más escuchados

Por sus micrófonos han desfilado desde Rosalía a Pedro Sánchez, pasando por Belén Esteban o Yolanda Ramos

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En el saturado panorama del contenido digital, Mariang (alias de María de los Ángeles Maturana), se ha consolidado como una figura central de la comunicación actual en España. Como cocreadora y presentadora del podcast ‘La Pija y la Quinqui’, que realiza junto a Carlos Peguer, ha logrado construir una plataforma que hoy cuenta con más de 228.000 suscriptores y supera los 330 vídeos publicados en su canal oficial.

A lo largo de cinco temporadas, Mariang (nacida en Cartagena hace 27 años) ha demostrado una versatilidad única para navegar entre el entretenimiento ligero y las charlas profundas. Su trabajo en el podcast ha permitido que figuras de diversos ámbitos se sientan cómodas en su espacio.

Su influencia no se limita a las nuevas generaciones; por sus micrófonos han pasado iconos de la televisión y la cultura popular española, incluyendo a Belén Esteban, María Patiño, Yolanda Ramos y Juan y Medio, lo que demuestra la relevancia transversal de su proyecto.

Pero las entrevistas más recordadas fueron las de Rosalía y Pedro Sánchez. Mariang reconoce que hoy le preguntaría al presidente del Gobierno por el problema de la vivienda. “¿Cómo es posible que haya sido más fácil entrevistar a Pedro Sánchez que comprarme una casa?”, se pregunta en una entrevista con Noticias Cuatro.

Lo que distingue la labor de Mariang es la capacidad de abordar temáticas variadas que conectan directamente con las inquietudes de su audiencia. Bajo títulos sugerentes como "Angustia y neurociencia", "Somos mediocres" o "Jornada de reflexión", el programa permite ver la faceta más desconocida de los invitados (y de la propia Mariang).

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El impacto de su contenido es innegable, con episodios que alcanzan de forma constante decenas de miles de reproducciones y algunos que llegan a superar las 630.000 visualizaciones. Con esta trayectoria, Mariang no solo es una ‘podcaster’ de éxito, sino una pieza clave en la renovación del formato de entrevista digital en español.