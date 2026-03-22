Javier Ojeda, exlíder de Danza Invisible: “Mis hijos dicen que nadie sabe lo que es tener un padre como yo”

Miguel Manso 22 MAR 2026 - 14:43h.

El músico malagueño presenta su nuevo disco en solitario, ‘Incorrecto’

Es el álbum número 23 de una carrera marcada por el riesgo y la autenticidad

Compartir







Javier Ojeda (Málaga, 1964), una de las voces más icónicas y reconocibles de la historia musical de España, atraviesa un momento de plenitud creativa y reconocimiento institucional.

Recientemente galardonado con la Medalla de las Artes de Andalucía junto a sus compañeros de Danza Invisible, el artista malagueño ha sabido transitar desde la despedida de su mítica banda hacia una carrera en solitario que no deja de evolucionar. Con más de 800.000 discos vendidos y una trayectoria que supera las cuatro décadas, Ojeda se reafirma como un intérprete que domina géneros tan diversos como el rock, el soul y el pop latino.

Su más reciente proyecto discográfico, titulado "Incorrecto", representa el álbum número 23 de su carrera y es una apuesta decididamente personal basada íntegramente en versiones de piezas ajenas. El título del disco, sugerido por sus propios hijos a raíz de un libro que le regalaron sobre sus "fricadas" y manías, define perfectamente su filosofía de vida y arte: alejarse de los lugares comunes y las normas establecidas para disfrutar del riesgo y la imperfección. “Mis hijos dicen que nadie sabe lo que es tener un padre como yo”, bromea en una entrevista con Noticias Cuatro.

Entre las piezas más destacadas de este nuevo trabajo se encuentra una sorprendente reinterpretación de ‘Mirando al mar’, el bolero de 1949 que Ojeda transforma en una pieza de baile contemporánea donde conviven la electrónica, coros de samba y la guitarra flamenca de Daniel Casares. Asimismo, el álbum incluye su versión de ‘Una y otra vez’ (Time After Time de Cyndi Lauper), adaptada al castellano y producida junto a Paco Loco. Según el propio artista, a sus 60 años todavía se siente "como un crío" y mantiene una forma física y vocal que lo sitúa como uno de los vocalistas más en forma de su generación.

Más allá de los estudios de grabación, Javier Ojeda se ha consolidado como un dinamizador cultural fundamental en Málaga, ejerciendo roles de escritor, comunicador y promotor de eventos como el Fulanita Fest o La Movida Flamenca. Actualmente, compagina sus actuaciones en directo con la creación de un documental sobre la escena ‘underground’ de Torremolinos en los años 60, demostrando que su pasión por la música y su compromiso con su tierra siguen siendo el motor de su inagotable energía.