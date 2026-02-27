Tamar Novas, actor: “El cine es político, pero no te debe decir cómo pensar”

Miguel Manso 27 FEB 2026 - 14:50h.

El gallego brilla en 'Rondallas', con una nominación al Goya a Mejor actor de reparto

Navas ya recibió el Goya por Mejor actor revelación por ‘Mar adentro’ en 2005

Compartir







La película ‘Rondallas’ (2025), dirigida por Daniel Sánchez Arévalo, ha devuelto a Tamar Novas al primer plano de los galardones nacionales con una nominación al Goya como Mejor actor de reparto. En este filme, que narra la resiliente historia de los habitantes de un pueblo pesquero gallego que intentan retomar sus vidas y tradiciones tras un terrible accidente, Novas interpreta a Xoel, un abanderado cuya interpretación navega entre la risa y la emoción profunda.

Este papel no solo ha sido un éxito de crítica por su capacidad de generar empatía, sino que ha servido como vehículo para que el actor explore un fenómeno cultural multitudinario en Pontevedra que él mismo desconocía antes de involucrarse en el proyecto.

El regreso de Novas a los premios de la Academia tiene un fuerte componente simbólico, ya que se produce 21 años después de que ganara el Goya al Mejor actor revelación por su papel de Javi en ‘Mar adentro’ (2004).

En aquella ocasión, con apenas 18 años, protagonizó un momento que hoy es recordado con cariño: al alargarse en sus agradecimientos, la organización bajó su micrófono y él, con desparpajo, corrió hacia otro micro para terminar su discurso. Hoy, a las puertas de cumplir los 40 años, el actor reflexiona sobre la diferencia entre ambos hitos, señalando que, si bien recibió aquel primer premio "sin tener ni idea", ahora sí se siente plenamente identificado con el orgullo de pertenecer al oficio de actor.

Más allá del entretenimiento, Novas sostiene que el cine es un instrumento inevitablemente político, ya que toda expresión artística —e incluso los actos cotidianos— conlleva una carga ideológica. Eso sí, en una entrevista con Noticas Cuatro, aclara que el cine “no te debe decir cómo pensar”. Para el actor, cada proyecto en el que se involucra ya sea una película o una serie, contribuye a "alimentar" un discurso específico, por lo que considera fundamental ser consciente de las decisiones que se toman en la profesión.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Novas defiende que la cultura debe impactar emocionalmente al espectador para recordarle realidades humanas urgentes, como el horror ante la desarticulación de familias, y valora positivamente que los artistas utilicen su visibilidad para señalar prioridades sociales frente al ruido mediático.