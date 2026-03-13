Desirée Vila, atleta paralímpica: “Lo único incurable son las ganas de vivir”

Miguel Manso 13 MAR 2026 - 14:50h.

La gallega logró ser campeona de España después de sufrir una amputación de su pierna derecha con 16 años

Es la protagonista de un documental estrenado en el Festival de Málaga y dirigido por Juan Manuel Montilla, ‘El Langui’

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Desirée Vila (Gondomar, 1998) comenzó su andadura deportiva en la gimnasia acrobática, llegando a ser campeona de España en 2014 y participando en el Campeonato del Mundo en París. Sin embargo, tras perder su pierna derecha en 2015 por una negligencia médica, su vida dio un giro hacia el atletismo adaptado en 2018.

Desde entonces, su evolución ha sido meteórica, logrando récords nacionales en los 60 y 100 metros lisos y en salto de longitud. Entre sus hitos más destacados se encuentra el diploma olímpico obtenido en los Juegos de Tokio 2020, donde finalizó sexta en salto de longitud con una marca de 4,02 metros. Recientemente, en 2025, alcanzó la sexta posición en el Mundial de la India, estableciendo un nuevo récord de España con un salto de 4,56 metros.

Más allá de las pistas, Vila se ha consolidado como un referente de visibilidad. “Lo único incurable son las ganas de vivir”, confiesa en una entrevista con Noticias Cuatro. Ese mismo mantra da título a un documental íntimo dirigido por ‘El Langui’ estrenado recientemente en el Festival de Málaga. Esta película explora su proceso de duelo y superación, alejándose del victimismo y mostrando su convivencia con la prótesis "sin filtros".

El documental no es solo el retrato de una deportista de élite; es una herramienta de visibilidad que utiliza encuentros con personajes como Irene Villa, Dani Rovira o Almudena Cid para generar conversaciones inspiracionales. Uno de los puntos álgidos de la narración es el encuentro con Irene Villa, donde se introduce una reflexión profunda sobre el perdón como un acto íntimo de liberación personal. El deporte, encarnado en el atletismo paralímpico, aparece en la cinta no como una solución milagrosa, sino como una vía de reencuentro con la libertad y un espacio para que Desirée se convierta en un referente de inclusión para las nuevas generaciones.