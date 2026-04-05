EEUU ha confirmado que el Ejército ha rescatado al oficial de sistemas de armas del caza F-15 derribado por Irán

La agencia semioficial iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria de Irán, ha informado de que al menos cinco iraníes han muerto

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este domingo que el Ejército norteamericano ha rescatado al oficial de sistemas de armas del caza F-15 derribado este viernes por Irán, que se encontraba en paradero desconocido en territorio iraní, después de casi dos días de intensa búsqueda del militar.

La operación ha ocurrido aproximadamente en las montañas de la provincia de Kohkiluyeh y Buyer Ahmad, en el suroeste del país, según se extrae del relato de lo ocurrido proporcionado por los medios oficiales iraníes.

Las diferentes historias

A partir de ahí, las historias difieren. Mientras medios semioficiales iraníes aseguraron que al poco de comenzar la operación aparecieron efectivos armados iraníes que iniciaron un intercambio de disparos con la unidad de Búsqueda y rescate de combate del Ejército estadounidense (CSAR), fuentes norteamericanas explicaron al portal Axios que los únicos disparos fueron estadounidenses en un intento de despejar la zona para asegurar el rescate.

En cualquier caso, la agencia semioficial iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria de Irán, ha informado de que al menos cinco iraníes, identificados como miembros de la Guardia y reclutas han muerto y ocho han resultado heridos durante la operación.

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Los medios iraníes y las fuentes del diario estadounidense New York Times coinciden también en que al menos un avión estadounidense C-130 fue destruido durante la operación. Este aparato fue el enviado originalmente para transportar al militar rescatado fuera del país pero acabó inutilizado (según Irán por la actuación de sus fuerzas) y posteriormente destruido (según las fuentes del 'NYT', para impedir que los iraníes se hicieran con el avión). El aviador fue evacuado finalmente en aviones de transporte de reserva, de acuerdo con el diario norteamericano.

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Tasnim informa también de que en las horas previas a la operación, las fuerzas iraníes derribaron dos aviones no tripulados MQ-9 y Hermes que probablemente estaban a punto de proporcionar apoyo aéreo al despliegue norteamericano. El Ejército de EEUU no ha confirmado este aspecto ni verificado imágenes posteriores divulgadas por la agencia iraní, que además de los restos del C-130 exhiben los hierros calcinados de un presunto helicóptero de combate Black Hawk.