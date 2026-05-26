Lara Guerra 26 MAY 2026 - 19:23h.

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Luis Arroyo, comparece en el directo de 'Todo es mentira' después de hablar con José Luis Rodríguez Zapatero para conocer cómo se encuentra el que fuera presidente del Gobierno tras la publicación del sumario. Tras sus palabras, Pilar Rahola, quedaba muy sorprendida por su defensa en un tono "fan".

En primer lugar, Arroyo explica que Zapatero "mantiene el optimismo, pero cree que todo este error gigantesco que se ve observa en la investigación de la UDEF pues se ve obligado a declararlo. No es fácil para él ver que ha tenido que cancelar todo ese trabajo que estaba haciendo con un compromiso de tu propia reputación brutal sin saber cuántos meses va a durar esto".

Asimismo, sobre las joyas que han salido a la luz, Luis asegura que "Zapatero explica que proceden de algún regalo y de sendas herencias". Tras esto, Risto Mejide nota que muchas de sus declaraciones son cogidas con pinzas, a lo que él detalla que "yo no quiero hablar por él ni soy el abogado de Zapatero. Creo que es una persona honorable que ha dedicado los 15 años a hacer muchos viajes por el mundo entero por causas remuneradas y otras no, y ha cotizado por la vía del IRPF..."

Pilar Rahola reacciona a las declaraciones de Luis Arroyo

"Me sorprende tu tono, no es de alguien convencido, diría que es casi de un fanático. Permíteme, pero estamos hablando de 4.000 páginas" ¡Dale al play para descubrir sus palabras al completo"