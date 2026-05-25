Lara Guerra 25 MAY 2026 - 20:39h.

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Javier Casqueiro, periodista de 'El País' comparece en el directo de 'Todo es mentira' para detallar todas las informaciones sobre las denuncias de asociaciones con enfermos de ELA después de que Ayuso incluya un impuesto por copago en Madrid que reduce un 40% las ayudas.

En primer lugar, el periodista explica que, él tiene un caso muy cercano con el que lleva muy de cerca estos temas para poder impulsar la ley ELA. En este contexto, Javier asegura que "en los chats de los enfermos hay mucho cabreo. Se están quedando corto con las subvenciones para los que requieren prácticamente todo. Necesitan al menos tres personas para que les atienda"

Javier Casqueiro: "De 10.000 euros mensuales, pasarán a 5.680"

Asimismo, Javier Casqueiro revela los motivos por los que se aprobó una subvención al mes de 10.000 euros y en Madrid, que aún no las han dado, van a dar como máximo de 5.680 euros porque empiezan a valorar que hay otras pensiones que disfrutan estas personas". Al escuchar esto, Risto Mejide no ha dejado de alucinar por completo y así ha reaccionado ¡Dale al play para descubrirlo!