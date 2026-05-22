La gran pregunta sobre qué diferencia lobby de tráfico de influencias ha resurgido tras la imputación a Zapatero

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En 'Todo es mentira' reciben a Irene Matías, vicepresidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales en la que también se encuentran lobistas de España para que responda a la gran pregunta que ha resurgido a raíz de la imputación de Zapatero: ¿Dónde acaba el lobby y dónde empieza el tráfico de influencias?

La diferencia entre lobby y tráfico de influencias

Fijándose en el auto, la presentadora le pregunta si se podría afirmar que el expresidente del Gobierno ha cometido tráfico de influencias. No obstante, su respuesta no opina sobre el auto: "Desde la Asociación, entendemos que hay una diferencia abismal entre lo que es lobby y el tráfico de influencias".

Y es que, la primera de ellas es una "actividad legitima en el que pasas a representar intereses ya sea de ONGs, empresas o asociaciones de los poderes públicos de una manera que aporta datos, argumentos o propuestas para mejorar nuestras políticas públicas".

Por otra parte, "el tráfico de influencias es un delito y ocurre cuando alguien utiliza su posición de poder o sus relaciones personales para influir de una manera indebida en una decisión de una autoridad o de un funcionario público con el fin de obtener un beneficio personal o de terceros”.

Por lo que Laila Jiménez apunta que esta segunda definición encajaría más con el auto: "Sí que podría haber una pequeña sospecha". "Correcto. Probablemente sea eso y eso lo regula el Código Penal. No se establece como una actividad de lobby", afirma la entrevistada. Y es que la vicepresidenta pide que se regulen los lobbies de manera que "permita aporta trazabilidad a cómo se toman las decisiones".

Sin embargo, Echenique considera que estos dos conceptos no están tan lejos y explica los motivos. Mientras tanto, Irene Matías cree que "sería un error prohibir la participación ciudadana de organizaciones o asociaciones". No obstante, el colaborador asegura que no se refiere a lo que menciona la vicepresidenta.